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Önce jetler vurdu, sonra komandolar girdi

Suriye'de terör örgütü PKK'nın uzantısı YPG güçlerine karşı dün 16.00'da başlatılan Barış Pınarı Harekâtı saat 22.30 sıralarında kara operasyonu ile devam ediyor. Savaş uçaklarımız Tel Abyad-Resulayn arasında kalan bölgede 30 kilometrelik derinliğe indi ve terör hedefleri bir bir imha etti. Kara harekâtının başlamasıyla komandolarımızın Fırat'ın doğusuna girme anları ise böyle görüntülendi.

10:50 -
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Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Fırat'ın doğusundaki PKK/PYD terör örgütü unsurlarına yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekâtı dün saat 16.00’da başladı.
Tel Abyad'ın karşısındaki Akçakale ile Resulayn'ın karşısındaki Ceylanpınar'dan eşzamanlı olarak başlatılan harekâtta Türk jetleri sınırdan 30 kilometre içeri girerek terör hedeflerini bir bir imha etti.

Terör mevzilerinin  savaş uçakları ve karadan atılan obüslerle vurulmasının ardından saat 22.30 sıralarında kara operasyonu başladı. Sınırda daha önce teröristlerin geçişini engellemek için konulan beton bloklar vinçlerle kaldırıldı, duvarın kaldırılmasıyla komandolar da sınırı geçip harekata katıldı. Duvarın kaldırılıp komandoların geçişinin sağlandığı o anlar güvenlik kameralarına böyle yansıdı.

Son güncelleme: 10:55 10.10.2019
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