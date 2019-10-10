Önce jetler vurdu, sonra komandolar girdi

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Fırat'ın doğusundaki PKK/PYD terör örgütü unsurlarına yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekâtı dün saat 16.00’da başladı.

Tel Abyad'ın karşısındaki Akçakale ile Resulayn'ın karşısındaki Ceylanpınar'dan eşzamanlı olarak başlatılan harekâtta Türk jetleri sınırdan 30 kilometre içeri girerek terör hedeflerini bir bir imha etti.

Terör mevzilerinin savaş uçakları ve karadan atılan obüslerle vurulmasının ardından saat 22.30 sıralarında kara operasyonu başladı. Sınırda daha önce teröristlerin geçişini engellemek için konulan beton bloklar vinçlerle kaldırıldı, duvarın kaldırılmasıyla komandolar da sınırı geçip harekata katıldı. Duvarın kaldırılıp komandoların geçişinin sağlandığı o anlar güvenlik kameralarına böyle yansıdı.