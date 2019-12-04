Önce namaz kıldı sonra imamın cep telefonunu çaldı!

Olay, dün saat 15.30 sıralarında Konya’nın Meram ilçesinde meydana geldi. Kazım Karabekir Camii’ne gelen kimliği belirsiz kişi, imam ve cemaatle birlikte ikindi namazının sünnetini kılmaya başladı. Namaza ara veren hırsız, imam Abdurrahman İlhan’ın odasına girip, cep telefonunu aldı.
İMAM FARZIN İKİNCE REKATINDA FARK ETMİŞ
Şüpheli kaçarken, hırsızlık anı güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. İmam Abdurrahman İlhan, “İkindi namazının ezanını okudum. Sünneti kıldık. Sünnetten sonra farza durduk. Farzın ikinci rekatında baktım imam odası açıldı. Kilitli odaydı. Aklıma da geldi hırsız girdiği. Farzı kıldıktan sonra baktım telefon yok. Önce namaza başlıyor, sonra odaya gidip telefonu alıyor” dedi. (DHA)