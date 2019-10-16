Önce takip etti sonra arkadan çarpıp kaçtı

Olay Esenyurt Saadetdere Mahallesi’nde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Motosiklet sürücüsü Hamza Kartal, bir benzin istasyonunda, kimliği henüz belirlenemeyen bir otomobil sürücüsü ile tartışmaya başladı.

Tartışma kavgaya dönmeden istasyon görevlileri ve diğer sürücüler araya girdi. Taraflar araçlarına binerek istasyondan ayrılırken, otomobil sürücüsü Kartal’ı takip etmeye başladı. 81. Sokak üzerinde sürücü Kartal’ın kullandığı motosiklete arkadan çarptı. Yere düşen Kartal yaralanırken, sürücü hızla olay yerinde kaçtı.

Olayı gören vatandaşlar hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kartal ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Esenyurt Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, kaçan sürücüyü arama çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan kaza anı sokaktaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobilin motosiklete çarpması ve Kartal’ın yere düşmesi görülüyor. Sürücü otomobille geri manevra yaparak olay yerinden kaçıyor.

İSTANBUL, (DHA)