Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Önce takip etti sonra arkadan çarpıp kaçtı

İstanbul Esenyurt'ta bir otomobil sürücüsü bir benzin istasyonunda tartıştığı motosikletliyi aracıyla takip etmeye başladı. Bir ara sokakta yakaladığı motosikletliye arkadan çarpan sürücü hızla olay yerinden kaçtı. Otomobilin motosiklete çarpma anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

15:46 -
Haberler Gündem

Olay Esenyurt Saadetdere Mahallesi’nde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Motosiklet sürücüsü Hamza Kartal, bir benzin istasyonunda, kimliği henüz belirlenemeyen bir otomobil sürücüsü ile tartışmaya başladı.

Tartışma kavgaya dönmeden istasyon görevlileri ve diğer sürücüler araya girdi. Taraflar araçlarına binerek istasyondan ayrılırken, otomobil sürücüsü Kartal’ı takip etmeye başladı. 81. Sokak üzerinde sürücü Kartal’ın kullandığı motosiklete arkadan çarptı. Yere düşen Kartal yaralanırken, sürücü hızla olay yerinde kaçtı.

Olayı gören vatandaşlar hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kartal ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Esenyurt Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, kaçan sürücüyü arama çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan kaza anı sokaktaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobilin motosiklete çarpması ve Kartal’ın yere düşmesi görülüyor. Sürücü otomobille geri manevra yaparak olay yerinden kaçıyor.

İSTANBUL, (DHA)

benzin Esenyurt Haber istanbul kaza motosiklet otomobil Polis Sağlık
Son güncelleme: 16:36 16.10.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more