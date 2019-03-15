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Önce tek tek denedi sonra çaldı!

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde camide namaz kılan cemaatin ayakkabılarını teker teker deneyen hırsız, ayağına uyan ayakkabıları çaldı. Hırsızlık anı anbean kameralara yansıdı.

23:21 -
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Olay, Siverek ilçesi Camikebir Mahallesi’nde bulunan bir camide meydana geldi. Alınan bilgilere göre, cami cemaatinin sık sık ayakkabılarının namaz esnasında kaybolması üzerine, cami imamı güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

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UYGUN OLANLARI ÇALDI

Görüntülerde bir kişinin ayakkabıları tek tek deneyip, ayağına uygun olanları çaldığı görüldü. Birden fazla ayakkabı hırsızlığı yaptığı tespit edilen ve görüntülerde eşkali tespit edilen hırsızı yakalamak için polis çalışma başlattı.  İHA

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Son güncelleme: android-time 00:46 16.03.2019
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