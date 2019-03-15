Önce tek tek denedi sonra çaldı!

Olay, Siverek ilçesi Camikebir Mahallesi’nde bulunan bir camide meydana geldi. Alınan bilgilere göre, cami cemaatinin sık sık ayakkabılarının namaz esnasında kaybolması üzerine, cami imamı güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

İLGİLİ HABER Acemi hırsızın pantolonu düştü... Paralar yola saçıldı

UYGUN OLANLARI ÇALDI

Görüntülerde bir kişinin ayakkabıları tek tek deneyip, ayağına uygun olanları çaldığı görüldü. Birden fazla ayakkabı hırsızlığı yaptığı tespit edilen ve görüntülerde eşkali tespit edilen hırsızı yakalamak için polis çalışma başlattı. İHA