Onur Yaser Can davasında iki polise 15’er yıl hapis talebi

İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya baba Mevlüt Can, kızı Ezgi Sevgi Can ve taraf avukatları katıldı. Sanıklar ise duruşmaya gelmedi.

“SAHTECİLİK İŞKENCEYİ GİZLEMEYE YÖNELİK”

Söz alan baba Mevlüt Can, talep etmelerine rağmen mahkemenin kendilerine dokuz yıl sonra imaj kayıtlarını verdiğini ifade ederek, “Harddisklerde yaptırdığımız incelemede Onur Yaser Can ile aynı gün gözaltına alınanların tutanakları olmasına rağmen Onur Yaser’in tutanaklarının olmadığını tespit ettiklerini, bu durumun da tutanakların işkenceyi gizlemek için yok edildiği anlamına geldiğini” söyledi.

“ADALETİ GECİKTİRMEYİN”

Babanın ardından söz alan Onur Yaser Can’ın kardeşi Ezgi Sevgi Can ise yapılan sahteciliğin abisini ölüme sürüklediğini belirterek, “Bizler yapılan sahteciliği örtbas etmek için yapılan sahteciliği kanıtlamaya çalışıyoruz. Bunun adı zulümdür. Bu ülkede halen bir şeyler yapmaya çalışan genç bir insan olarak sizden adaleti geciktirmemenizi talep ediyorum. Dava zaman aşımına uğramadan ulaşılabilecek tüm ipuçlarına ulaşmanızı istiyorum. Geciken adalet adalet değildir” diye konuştu.

SAVCI İKİ POLİS HAKKINDA HAPİS CEZASI İSTEDİ

Daha sonra görüşü sorulan duruşma savcısı, iki sanık polis memurunun “Resmi belgede sahtecilik” ve “Resmi belgeyi bozma” suçlarını işlediklerini ve ayrı ayrı cezalandırılmalarını talep etti. Duruşmada söz alan Can ailesinin avukatı Ercan Kanar ise savcının görüşüne kısmen katıldıklarını belirterek, sanık polis memurlarının amirleri ve diğer görevliler hakkında da suç duyurusunda bulunulmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıklara ve şikayetçilere savcının görüşüne yönelik son savunmalarını hazırlamaları için süre verdi. Sanıkların ise son savunmalarının alınması için zorla getirilmelerine karar verdi. Duruşma Haziran’a bırakıldı.