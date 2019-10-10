Operasyon koordinasyon toplantısından ilginç fotoğraf

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığındaki toplantıda, sadece kabine üyeleri ve TBMM Başkanı değil, devlet yönetiminde yer almayan, ancak AKP’nin yönetim kadrosunda yer alan isimler de yer aldı.

AKP Genel Başkan Yardımcılarının yer aldığı “koordinasyon toplantısında”, muhalefet partilerinden hiçbir ismin bulunmaması da dikkat çekti. Erdoğan’ın başkanlığında toplantı masasında, operasyonla doğrudan ilgili isimler olarak Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, MİT Müsteşarı Hakan Fidan yer aldı.

Ayrıca TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile, Milli Güvenlik Kurulu’nda yer alan Bakanlar Berat Albayrak ile, Abdülhamit Gül de toplantıdaydı. Ancak asıl dikkat çeken, devlet yönetiminde hiçbir resmi görevleri olmayan isimler oldu; Toplantı masasında AKP’nin Genel Başkan Yardımcıları Ömer Çelik, Numan Kurtulmuş, Mahir Ünal ve Hayati Yazıcı da yer aldı.

AKP üst yönetiminin yer aldığı masada, başta AKP’nin ittifak içinde olduğu MHP olmak üzere, TBMM’de temsil edilen diğer siyasi partilerden hiçbir temsilcinin yer almaması da dikkat çekti.