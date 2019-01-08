Ordu, Amasya, Tokat ve Sivas’ta okullar tatil mi? Kar beklentisine kar tatili beklentisi eklendi!

Orta Karadeniz ve İç Anadolu'da etkili olacak kar yağışı sebebiyle şimdiden öğrenciler okullar tatil mi sorusuna cevap aramaya başladı. Ordu, Amasya, Tokat ve Sivas'ta okullar tatil olacak mı? Amasya, Tokat, Ordu ve Sivas'ta hava nasıl olacak?

Öğrencilerin kar tatili beklentisi etkili olan kar yağışıyla ve Meteoroloji’nin uyarılarıyla beraber artıyor. Ordu, Amasya, Tokat ve Sivas’ta kar yağışı bekleniyor peki okullar tatil olacak mı?

ORDU’DA OKULLAR TATİL OLACAK MI?

Ordu’da yağmur ve kısa süreli kar yağışı bekleniyor. Ordu’da hava durumuna göre yoğun bir kar yağışı beklenmiyor. Ordu’da kar tatili ilan edilmesi durumunda açıklama sitemizde olacak…

TOKAT’TA OKULLAR TATİL

Tokat'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle yarın, il genelinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, yoğun kar yağışı nedeniyle 9 Ocak Çarşamba günü il genelinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitim yapılmayacak.

SİVAS’TA KAR TATİLİ OLACAK MI?

Sivas’ta yarın aşırı soğuklar dikkat çekiyor ve sabah saatlerine kadar kar yağışı bekleniyor. Sivas’ta okulları tatil edecek bir kar yağışı gerçekleşmesi durumunda detaylara internet sitemizden erişebilrisiniz.

AMASYA’DA OKULLAR TATİL OLACAK MI?

Amasya’da yarın Meteoroloji kar yağışının etkisini göstermesini bekliyor. Amasya’da okulların tatil olacağına dair bir açıklama gelmese de meraklı bekleyiş sürüyor. Detaylar bekleniyor.