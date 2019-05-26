Ordu Kumru’da, belediyeye torpille başkan atanıyor iddiası

“İlçemizin lüks araçlara ihtiyacı yok” diyerek, 2’si makam olmak üzere toplam 7 belediye aracını satışa çıkaran Ordu’nun Kumru Belediyesi'nin AKP’li başkanı Yusuf Yalçuva’nın 31 bin kişinin yaşadığı ilçede ikinci belediye başkanı da açması tartışmalara neden oldu. 2’si MHP’li 13 AKP’li 15 kişilik mecliste gündeme gelen başkan yardımcılığı kadrosuna sadece bir AKP’li üye itiraz etti.

SADECE GÖRÜŞLERİMİ DİLE GETİRDİM

İsimlerin önemli olmadığını söyleyen ve ikinci bir başkan yardımcılığı kadrosuna karşı çıkan AKP’li Meclis üyesi Tuncay Tıncı, “Mecliste gündem konusu oldu. Net bir şey yok sadece görüşüldü. Biz de kendi görüşlerimizi belirttik. Farklı adaylarda çıkabilir. Belediyenin içinde bulunduğu ekonomik durumlardan dolayı 2. başkan yardımcısının fazla olduğu kanaatindeyim. Bunu da dile getirdim” dedi.

BELEDİYE ONLARIN İSTEDİKLERİNİ YAPIYORLAR

Kumru CHP ilçe Başkanı Cevat Köstek ise, AKP’lilerin belediyeyi babalarını çiftliği gibi yönettiklerini savunarak, “Büyük belediyelerde 2-3 başkan yardımcısı olabilir. Ama burası küçük bir belediye. Hem tasarruf yapacağım diyorsun hem de 8-10 bin TL maaşla ikinci başkan yardımcısı yapacaksın. Bir de bu kişi DDK Başkanının kayınçosu olacak” diye konuşarak tepki gösterdi.

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MEVCUT BAŞKAN YARDIMCISI DA TANIDIK

CHP ilçe Başkanı Köstek, 2014 yılında Belediye Başkanı seçilen AKP’li Murat Hatipoğlu döneminde başkan yardımcı olan Yusuf Arıncı’nın bu dönemde de görevine devam ettiğini belirterek, “Bu adam imamdı. Görevinden istifa ederek dışardan atamayla başkan yardımcısı yaptılar. Yusuf Arıncı’da DDK Başkanı olan Yunus Arıncı’nın amcası. Bütün kamu kuruluşlarını denetleme yetkisini elinde bulunduran bir kişinin akrabalarını belediyeye yerleştirdiler” dedi.

“ADAM YERLEŞTİRMİYORUZ”

Başkan yardımcısı Yusuf Arıncı kendi sosyal medya hesabından DDK Başkanı olan yeğeni Yunus Arıncı ile birlikte olan fotoğrafına yorum yapan bir kişi, “Abi kurumda mağdur olan biri var. Onu bir yere yerleştir çünkü mağdur” diye yazarak yardım istedi. Ancak Başkan yardımcısı Arıncı, “Biz adam yerleştirmiyoruz” diye cevap vermesi dikkat çekti.