Ordu seçim sonuçları belli oldu! Ordu’da kim kazandı? İşte oy oranları…

Ordu’da resmi olmayan sonuçlara göre belediye başkanı belli oldu. 580 bin seçmenin bulunduğu Ordu’da kazanan kim oldu araştırılıyor. İşte Ordu oy oranları ve seçim sonuçları…
|Ordu İli Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları
|ADAY
|PARTİ
|ALDIĞI TOPLAM OY
|OY ORANI
|Mehmet Hilmi Güler
|AK Parti
|246.355
|% 56,52
|Saadet Partisi
|111.410
|% 25,56
|CHP
|68.963
|% 15,82
|Diğer
|4.555
|% 1,05
|DSP
|1.240
|% 0,28
|BTP
|989
|% 0,23
|DP
|902
|% 0,21
|Vatan Partisi
|682
|% 0,16
|TKP
|613
|% 0,14
|MURAT İSLAM
|174
|% 0,04
|Ordu İli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
|PARTİ
|ALDIĞI TOPLAM OY
|OY ORANI
|AK Parti
|230.170
|%54,92
|CHP
|101.118
|%24,13
|Saadet Partisi
|37.045
|%8,84
|İyi Parti
|15.466
|%3,69
|BBP
|13.692
|%3,27
|MHP
|11.540
|%2,75
|BTP
|1.477
|%0,35
|TKP
|947
|%0,23
|DSP
|674
|%0,16
|DP
|506
|%0,12
|Vatan Partisi
|239
|%0,06
Hilmi Güler kimdir?
Mehmet Hilmi Güler, 15 Temmuz 1949'da Ordu'da doğmuştur. Metalurji mühendisi ve malzeme mühendisliği doktorudur. 58. Hükümet'te, 59. Hükümet'te ve 60. Hükümet'te Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve TBMM 22. ve 23. Dönem AK Parti Ordu milletvekillerindendir.
ODTÜ Metalurji Mühendisliği'nden mezun oldu ve aynı üniversitede yüksek lisans ve doktora yapmıştır.ODTÜ ve ADMMA Makina Mühendisliği Bölümlerinde asistanlık ve öğretim görevliliği yapmıştır.
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