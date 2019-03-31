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Ordu seçim sonuçları belli oldu! Ordu’da kim kazandı? İşte oy oranları…

Ordu Belediye Başkanlığı 31 Mart Yerel seçimleri oy oranları beli oldu. Resmi olmayan kesin sonuçlara göre Ordu Belediyesi için yarış AKP ve Saadet Partisi arasında gerçekleşti. Peki Orda'da kim önde? İşte Ordu seçim sonuçları..

23:37 -
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Ordu seçim sonuçları belli oldu! Ordu’da kim kazandı? İşte oy oranları…

Ordu’da resmi olmayan sonuçlara göre belediye başkanı belli oldu. 580 bin seçmenin bulunduğu Ordu’da kazanan kim oldu araştırılıyor. İşte Ordu oy oranları ve seçim sonuçları…

Ordu İli Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları
ADAYPARTİALDIĞI TOPLAM OYOY ORANI
Mehmet Hilmi Güler AK Parti AK Parti 246.355 % 56,52
Saadet Partisi Saadet Partisi 111.410 % 25,56
CHP CHP 68.963 % 15,82
Diğer Diğer 4.555 % 1,05
DSP DSP 1.240 % 0,28
BTP BTP 989 % 0,23
DP DP 902 % 0,21
Vatan Partisi Vatan Partisi 682 % 0,16
TKP TKP 613 % 0,14
MURAT İSLAM MURAT İSLAM 174 % 0,04
Ordu İli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
PARTİ ALDIĞI TOPLAM OY OY ORANI
AK Parti AK Parti 230.170%54,92
CHP CHP 101.118%24,13
Saadet Partisi Saadet Partisi 37.045%8,84
İyi Parti İyi Parti 15.466%3,69
BBP BBP 13.692%3,27
MHP MHP 11.540%2,75
BTP BTP 1.477%0,35
TKP TKP 947%0,23
DSP DSP 674%0,16
DP DP 506%0,12
Vatan Partisi Vatan Partisi 239%0,06

Hilmi Güler kimdir?

Mehmet Hilmi Güler, 15 Temmuz 1949'da Ordu'da doğmuştur. Metalurji mühendisi ve malzeme mühendisliği doktorudur. 58. Hükümet'te, 59. Hükümet'te ve 60. Hükümet'te Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve TBMM 22. ve 23. Dönem AK Parti Ordu milletvekillerindendir.

ODTÜ Metalurji Mühendisliği'nden mezun oldu ve aynı üniversitede yüksek lisans ve doktora yapmıştır.ODTÜ ve ADMMA Makina Mühendisliği Bölümlerinde asistanlık ve öğretim görevliliği yapmıştır.

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