‘Ordu Valisi İmamoğlu’na ve taraftarlarına küfür etti’

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Ordu Valisi Sedddar Yavuz’un, Ekrem İmamoğlu ve ona gönül verenlere, 10 Mayıs’ta makamında yaptığı bir kabülde, küfür ettiğini iddia etmiş, buna şahit olarak da ziyarete katılanları göstermişti.

Söz konusu ziyarette bulunan isimlerden Türkiye Engelliler Konfederasyonu Ordu İl Meclis Başkanı Ümit İşbakan, vekil Adıgüzel’in iddiasını doğruladı. Engellilerin sorunları ve çözüm önerilerine yönelik konuşmak için Ordu Valisi Seddar Yavuz'u 10 Mayıs 2019 tarihinde makamında ziyaret ettiklerini belirten Ümit İşbakan, Vali’nin İmamoğlu'na destek verenler için, “si….ler ” ifadesini kullandığını iddia etti. İşbakan, valinin makamında yaşananlar ile ilgili şikayet dilekçesi yazarak, Cumhuriyet savcılarını göreve çağırdı.

“İMAMOĞLU'NA DESTEK VERENLERE KÜFÜR ETTİ ”

İşbakan, ıslak imzalı şikayet dilekçesinde, “İstanbul Büyükşehir Belediye seçimlerini kazanan İmamoğlu ve ona destek verenlerini İmamoğlugiller diye nitelendirmiş, sosyal demokrasinin yanlış bir düşünce olduğunu ve dış güçlere hizmet ettiğini, Kemalizmin bu olmadığını, hemşehrimiz Canan Kaftancıoğlu'nu itibarsızlaştırmaya çalışmış bu düşünceye sahip olan insanların hepsine maalesef, ‘Si…ler' kelimesini kullanmış, ziyarette bulunan herkese istinaden sizlerin farklı farklı siyasi düşünceleri olabileceğini ve kendisinin umrunda dahi olmadığını, Vali İmamoğlu'nun belediye tabelasında T.C. eklemesine de T.C. olsa ne olur, çok da önemli değil diyerek küçümsemiştir” ifadelerine yer verdi.

İşbakan, “Yaşananların bir devlet adamına yakışmadığını” söylediği dilekçesinde, yaşananları talihsizlik olarak nitelendirip kamuoyu ile paylaşmadığını belirterek, Ordu Havaalanı'nda İmamoğlu'nun yaşadıklarından sonra kamuoyu ile paylaşma kararı aldığını aktardı.

Yaşananlardan sonra Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak rahatsızlık yaşadığını belirten İşbakan, dilekçesinin sonunda, “Kamuoyunu aydınlatıp, Cumhuriyet savcılarına gereğini yapılmasını arz ederim” dedi.