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Ordu Valisi’nden İmamoğlu’na: Mitingi erken bitirin yoksa müdahale ederiz

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, dün Trabzon, Giresun ve Ordu meydanlarını hınca hınç dolduran halka seslendi. İmamoğlu, Ordu Valisi'nin kendilerini "Mitingi erken bitirin yoksa müdahale ederiz" diyerek uyardığını söyledi. İmamoğlu mitingin ardından gittiği havaalanında VIP bölümüne alınmadı. Ordu Valiliği de bugün VIP olayı ile ilgili olarak twitter hesabından bir açıklama yaptı.

13:09 -
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Ordu Valisi Seddar Yavuz'un emriyle VIP salonuna alınmadığı ifade edilen Ekrem İmamoğlu, ‘Milletvekilimizle beraber uçağa binecektik. Milletvekilimizle de olsa uçağa binemeyeceğimize dair Vali bey VIP’e talimat vermiş. Biz gider öbür kapıdan da gireriz, önemli değil. Dolayısıyla Vali bey devlet adamlığını yapamadı. Miting konusunda da, buluşmamızda, il başkanımızın verdiği bilgiye göre konuşmamız için ‘Erken kessinler, yoksa müdahale ederiz’ demiş. Vali devlet adamı değilmiş. Sadece Ordu’da koltuk işgal eden birisiymiş. Üzüldük. Yapacak bir şey yok. Biz gider her kapıdan gireriz’ dedi.

Ordu Valisi Seddar Yavuz

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Son güncelleme: android-time 14:01 06.06.2019
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