Ordu Valisi’nden İmamoğlu’na: Mitingi erken bitirin yoksa müdahale ederiz

Ordu Valisi Seddar Yavuz'un emriyle VIP salonuna alınmadığı ifade edilen Ekrem İmamoğlu, ‘Milletvekilimizle beraber uçağa binecektik. Milletvekilimizle de olsa uçağa binemeyeceğimize dair Vali bey VIP’e talimat vermiş. Biz gider öbür kapıdan da gireriz, önemli değil. Dolayısıyla Vali bey devlet adamlığını yapamadı. Miting konusunda da, buluşmamızda, il başkanımızın verdiği bilgiye göre konuşmamız için ‘Erken kessinler, yoksa müdahale ederiz’ demiş. Vali devlet adamı değilmiş. Sadece Ordu’da koltuk işgal eden birisiymiş. Üzüldük. Yapacak bir şey yok. Biz gider her kapıdan gireriz’ dedi.

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