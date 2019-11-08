Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Ordu’da hidroelektrik santralinde patlama: 4 yaralı

Ordu'nun Akkuş ilçesinde Umut-1 Hidroelektrik Santrali’nde (HES) meydana gelen patlamada 4 işçi yaralandı.

21:54 -
Haberler Gündem
Ordu’da hidroelektrik santralinde patlama: 4 yaralı

Alınan bilgiye göre, Gökçebayır Mahallesi’nde Tifi Deresi üzerinde bulunan Umut-1 Hidroelektrik Santrali’nde akşam saatlerinde patlama meydana geldi. Santralin üretim tesisinde meydana gelen patlamada çeşitli yerlerinden yaralanan 4 işçiden ikisi Akkuş Devlet Hastanesi, ikisi de Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İLGİLİ HABEREminönü'nde elektrik kablolarında patlamaEminönü'nde elektrik kablolarında patlama

ALANDA ÇALIŞMA YAPILIYOR

Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci, patlamanın metan gazı sıkışması sonucu meydana geldiğinin tahmin edildiğini söyledi. Yaralılardan yanık şikayeti fazla olan ikisinin Ünye’ye sevk edildiğini anlatan Demirci, “Patlama sonrası santralde maddi hasar oluştu. Uzman ekipler patlamanın yaşandığı alanda çalışma yapıyor” dedi. AA

Eminönü istanbul Ordu patlama
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more