Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Ordu’da korkunç kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen korkunç trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

22:50 -
Haberler Gündem

Kaza, Samsun-Ordu karayolu Dolunay Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhammet K. yönetimindeki 52 KE 122 plakalı cip, Sametcan K.'nin kullandığı 52 LK 226 plakalı cipe arkadan çarptı.

FOTO: İHA- ORDU’NUN FATSA İLÇESİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 2 KİŞİ YARALANDI.

Kazada Arzu Gürel (25) olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan sürücüler ise Fatsa Devlet Hastanesi ile özel bir hastanede tedavi altına alındı.

Kaza sonucu hayatını kaybeden Arzu Gürel'in cansız bedeni itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları neticesinde sıkıştığı yerden çıkarılarak Fatsa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.  İHA

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.
Son güncelleme: android-time 22:54 02.03.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more