Organize İşler filmi nerede geçiyor? Hadi ipucu sorusu (8.6.2019)

Hadi bu akşam Gişe Rekortmeni Türk Filmleri Gecesi ile kullanıcıların karşısında olacak. Son dönemde seyir zevkini arttıran filmler arasında yer alan Yılmaz Erdoğan imzalı Organize İşler ikinci filmi ile geçtiğimiz aylarca seyirci karşısına çıktı. Peki, Yılmaz Erdoğan'ın hem yönetip hem de baş rolünü oynadığı bu film serisi hangi şehrimizde geçiyor?

HADİ İPUCU: ORGANİZE İŞLER SERİSİ HANGİ ŞEHRİMİZDE GEÇİYOR?

Gişe Rekortmeni Türk Filmleri Gecesi bugün 20:30'da!Bugünkü ipucumuz ise bir suç örgütünün maceralarının anlatıldığı aksiyon- komedi türünde bir film serisi olan Organize İşler ile ilgili. Peki, Yılmaz Erdoğan'ın hem yönetip hem de baş rolünü oynadığı bu film serisi hangi şehrimizde geçiyor sizce?

CEVAP: İstanbul

ORGANİZE İŞLER SAZAN SARMALI KONUSU

Organize İşler Sazan Sarmalı, Asım Noyan ve çetesinin maceralarını konu ediyor. İstanbul şehrinde organize işler tam gaz devam etmektedir. Asım Noyan, yıllardır söylediği yalanlar ve çevirdiği oyunlarla insanları dolandırmaktadır. Kimsenin yakalamayı başaramadığı Asım Noyan ve çetesi, bu kez de “sazan sarmalı” olarak adlandırdıkları bir üç kağıda bulaşır. Dolandırıcılar kralının biricik kızı Nazlı dolandırılınca, Asım Noyan ve ekibi hemen harekete geçer. Nazlı, her ne kadar babasını organize işlerden vazgeçirmeye çalışsa da, kendisini birden sazan sarmalının içerisinde bulur.

Organize İşler filminin devam halkası olan yapımın senaryosu ve yönetmenliği Yılmaz Erdoğan’a ait. Filmin oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan, Kıvanç Tatlıtuğ, Ezgi Mola, Bensu Soral, Rıza Kocaoğlu, Okan Çabalar, Güven Kıraç, Ahmet Mümtaz Taylan, Ersin Korkut, Erdem Baş, Mahir İpek, Ekin Türkmen, Atakan Çelik ve Safa Sarı gibi isimler yer alıyor.