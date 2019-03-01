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Orhangazi’de çaldı, Gemlik’te yakalandı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir kamyonet çalan cezaevi firarisi, polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu Gemlik'te yakalandı.

22:28 -
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Orhangazi’de çaldı, Gemlik’te yakalandı

Edinilen bilgiye göre, dün gece 26 UA 080 plakalı bir kamyonet Orhangazi’deki sahibinin evinin önünden çalındı. Çalınan kamyonet ile ilgili Orhangazi Emniyet Müdürlüğü’ne yapılan başvuru sonrasında asayiş büro ekipleri minibüsü aramaya başladı.

FOTO: İHA

Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışma sonrasında araç Gemlik’te ele geçirildi. Kamyonetin Yarı Açık Cezaevinden firari olduğu belirlenen N.Y. tarafından çalındığı ve polis ekiplerinin şahsı da yakalayarak gözaltına aldığı belirlendi.  İHA

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