Orman arazisine yapılacak OSB’ye köylüler karşı çıktı, Danıştay keşif istedi

Uzunköprü Kavacık köyü merasında yapılması planlanan Karma Organize Sanayi Bölgesi’ne köylüler ve çevreciler karşı çıktı. İtiraz gerekçesi ise; OSB’nin kurulacağı bölgenin orman arazisi olmasının yanı sıra bölgenin göletlerine, içme suyu havzasına ve 14 bin dönüm sulu-kuru tarım arazisine zarar verileceğiydi…

Köylüler, getirdiği uzmanların bölgeye kurulacak bir OSB’nin ağır tahribata yol açacağını bildirmesi üzerine, Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası Çevre Düzeni Planı ile Edirne İl Çevre Düzeni Planı ve plan hükümlerinde yapılan değişik nedeniyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı hakkında dava açtı.

Köylülerin avukatı Bülent Kaçar, plan değişikliği yönetmeliğin maddesine uygun olarak herkesin görebileceği şekilde ilan edilmeyip, askıya çıkarıldığı için kesinleşmediğini belirterek, Danıştay Başkanlığı’na sunulmak üzere Edirne İdare Mahkemesi’ne yürütmenin durdurulması için dava açtı.

KEŞİF VE İNCELEME YAPILACAK

Danıştay 6’ncı Dairesi, belirlenen taşınmazdaki anlaşmazlık nedeniyle yerinde bilirkişinin keşif ve inceleme yapılmasına karar verdi. Bilirkişi heyeti Ortadoğu Teknik Üniversitesi Mimar Fakültesi’nden Prof.Dr. Nil Uzun, Prof.Dr. Ela Babalık ve Prof.Dr. Bahar Gedikli olarak atandı. Bilirkişi heyeti 13 Mart 2020 tarihinde bölgede inceleme ve keşifte bulunacak.

‘KAMU ZARARI DOĞURACAK BİR PROJE’

Avukat Bülent Kaçar, yapılması planlanan Karma Organize Sanayi Bölgesi’nin kamu zararı doğuracağını ifade ederek, “Proje, Kavacık köyünün tarımına hayvancılığına vurulmuş, bölgenin su havzası niteliğine, orman varlıklarına, kültür varlıklarına ve köyün geleneksel değerlerine, mezarlığına, köy evlerine büyük bir darbedir. Çünkü köyün dibine mezarlığın içerisine taşan, DSİ’nin ektiği çam ormanlarını içine alan, köyün tek sulama kaynağı Kavacık Göleti’nin sınırına kadar yaklaşan, büyük bir yıkım projesidir. Uzunköprü Karma Organize Sanayi Bölgesi, Kavacık köylülerinin tamamının rızası olmadan, hiçbir onayı olmadan, hatta tamamıyla karşı çıkıyor olmasına rağmen ısrarla yapılmaya çalışılan, kamu yararı olmayan, kamu zararı doğuracak bir projedir” dedi.

İHALESİZ SATIŞ!

Arazinin satışının ihalesiz, pazarlık usulü ile yapıldığını söyleyen Avukat Kaçar, “Bu araziyi tahminen dönüm başına bin 202 liraya yok pahasına taksitli olarak, Ankara’dan köyümüzde hiç bir duyuru yapılmadan, ihale yapılmadan pazarlık usulü satıldığını öğrendik. Bu en başta bu halka, bu köylüye saygısızlık. Bu arazi şu an resmi haritalarda orman arazisi olarak görülmektedir. Yani 2 tane resmi devletin haritasında bu OSB yapılması düşünülen alan orman arazisi olarak görülmektedir. Orman arazisi olan bir yer hazine arazisi olarak nasıl Uzunköprü Ticaret Sanayi Odası’nın ve Edirne İl Özel İdaresi’nin ortağı olduğu, üyesi olduğu, OSB mütevelli heyetine köyden, köylüden habersiz satılıyor ” diye konuştu.

‘KEŞİF YAPILACAK, BU YANLIŞTAN VAZGEÇİLMELİDİR’

Kaçar, arazinin satışının usulsüz olduğu için yapılan itiraz sonucu Danıştay 6’ncı Daire Başkanlığı tarafından keşif yapılma kararı alındığını belirterek, “Bu yanlıştan vazgeçilmelidir. Ama bizler Kavacık köylüleri, hukuka ve bilime inanıyoruz. Açtığımız plan değişikliği iptal davasında Danıştay, 13 Mart 2020 günü, köyümüzde bu arazide köylümüzle birlikte bir keşif, bilirkişi incelemesi yapacaktır. Biz bu keşif ve bilirkişi incelemesi sonucu, bu bölgeyi tarımsal birinci öncelikli korunacak mutlak tarım arazisi olmaktan çıkaran sanayi bölgesi ilan edilen bu plan değişikliğinin, iptal edileceğini ve bilirkişi heyetinin de bilimsel olarak haklılığımızı kanıtlayacağını inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

‘OSB OLURSA HAYAT BİTECEK’

Kavacık Köyü Muhtarı Aziz Kurt, köylerinin arazisine OSB kurulmak istendiğini, kendilerinin de karşı çıktığını belirterek, “Köyümüze OSB kurulduğu zaman dikilen çamlar gidecek, biz hayvancılıkla uğraşıyoruz, meramız gidecek. Burası OSB olduğu zaman tel örgülere alınıp, hayvanlarımız buraya giremeyecek. Burada 12 köye içme suyu sağlayan havza var. Buraya OSB olursa hayat bitecek. Göletimiz kurayacak, ağaçlarımız kesilecek, mezarlığımız ve köyün içine kadar her yerde yaşam alanı bitecek. Cevizlik alanımız da var, o ağaçlar da kesilecek. Burada tümülüs tepemiz var, o da yok olacak. Mezarlığımızda şehidimiz var. Onun mezarının dibine kadar OSB olacak. Yani bu OSB ile burada yaşam bitecek. Bu arada 800 büyük, bin 500 küçükbaş hayvanımız var. Onların ne otlayacağı alan, ne de su içeceği göl kalmayacak” dedi.

‘KÖYÜMÜZE OSB İSTEMİYORUZ’

Kavacık köylülerinden Neriman Ceycan da köylerine yapılacak olan OSB’yi istemediklerini belirterek, “Bütün hayvanlarımız burada otluyor. Göletimiz ve mezarlığımız burada. Bu arazinin bize verilmesini istiyoruz. Burada OSB istemiyoruz. İşsizlik bitecek diyorlar, Uzunköprü yolunda çok sayıda kapalı fabrika var. O fabrikaları açsınlar. Yer değişikliği yapsınlar, buraya sanayi yapıp kirletmesinler” diye konuştu. (DHA)