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Orman Genel Müdürlüğü nihayet harekete geçti

İzmir, Manisa, Muğla ve daha pek çok yerde binlerce hektar ormanımız küle döndü ve nihayet Orman Genel Müdürlüğü o yangınlara cansiparane müdahale eden ekiplere takviye yapma kararı aldı. Resmi Gazete'de yayınlanan ilanına göre; Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde 4 bin 996 sözleşmeli personel istihdam edilecek.

09:28 -
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Orman Genel Müdürlüğü nihayet harekete geçti

Orman Genel Müdürlüğü’nün (OGM) konuya ilişkin ilanları, Resmi Gazete’de yayımlandı. İlanlara göre, belirlenen illerde istihdam edilmek üzere sözleşmeli personel pozisyonunda
bin 150 orman mühendisi alımı yapılacak.  Genel müdürlükçe, ayrıca sözleşmeli personel pozisyonunda 2 bin 700 orman muhafaza memuru alımı da gerçekleştirilecek.

Adayların 24 Eylül-7 Ekim arasında genel müdürlüğün internet sitesi üzerinden e-devlet şifreleriyle başvuru yapması gerekecek. Öte yandan genel müdürlükçe, mühendis, avukat, tekniker, laborant, büro ve destek personeli (şoför) gibi pozisyonlarda görev yapmak üzere bin 146 sözleşmeli personel alınacak. Bu adaylar ise 12- 23 Eylül arasında başvuruda
bulunacak.
ANKARA (AA)

Son güncelleme: android-time 09:44 29.08.2019
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