Hadi bu akşam takipçilerine orman yangınlarını hatırlattı ve Hadi ipucu sorusunu şöyle açıkladı: “Orman yangınları fark edilmesi ve kontrolü zor, yüzde 90'ı insan kaynaklı sebeplerden oluşan en trajik doğal afetlerden biridir. Bu sebeple hadicileri orman yangınları hakkında bilinçli olmaya davet ediyoruz. O halde en önemli bilgiyi bir ipucuyla verelim. Orman Yangın İhbar acil numarası nedir?”
28 OCAK HADİ İPUCU SORUSU: ORMAN YANGIN ACİL İHBAR NUMARASI NEDİR?
CEVAP: ALO 177
TÜRKİYE’DE DİĞER ACİL TELEFON NUMARALARI:
Acil Servis (Ambulans): 112
Yangın: 110
Alo Trafik: 154
Polis İmdat: 155
Elektrik Arıza: 186
Gaz Arıza: 187
Jandarma İmdat: 156
Telefon Arıza: 121
Alo Doktor: 113
Alo Zabıta: 153
Tüketici Hattı: 175
Orman Yangını: 177
Sağlık Danışma: 184
Kablo Arıza: 126
Bilinmeyen Numaralar: 118
Cenaze Hizmetleri: 188
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