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Orman Yangın İhbar acil numarası nedir?

Hadi, sosyal medya hesaplarından ipucu sorusunu yayınladı. Her akşam 20.30'da yayınlanan yarışma ödül olarak bu akşam 30 bin lira veriyor. Hadi ipucu sorusunun cevabını bilerek rakiplerini geçmek ve büyük ödülün sahibi olmak isteyenler için 28 Ocak Hadi ipucu sorusunun cevabı haberimide yer alıyor. 28 Ocak Hadi ipucu sorusu: Orman Yangın İhbar acil numarası nedir?

17:20 -
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Orman Yangın İhbar acil numarası nedir?

Hadi bu akşam takipçilerine orman yangınlarını hatırlattı ve Hadi ipucu sorusunu şöyle açıkladı: “Orman yangınları fark edilmesi ve kontrolü zor, yüzde 90'ı insan kaynaklı sebeplerden oluşan en trajik doğal afetlerden biridir. Bu sebeple hadicileri orman yangınları hakkında bilinçli olmaya davet ediyoruz. O halde en önemli bilgiyi bir ipucuyla verelim. Orman Yangın İhbar acil numarası nedir?”

28 OCAK HADİ İPUCU SORUSU: ORMAN YANGIN ACİL İHBAR NUMARASI NEDİR?

CEVAP: ALO 177

hadi

TÜRKİYE’DE DİĞER ACİL TELEFON NUMARALARI:

Acil Servis (Ambulans): 112
Yangın: 110
Alo Trafik: 154
Polis İmdat: 155
Elektrik Arıza: 186
Gaz Arıza: 187
Jandarma İmdat: 156
Telefon Arıza: 121
Alo Doktor: 113
Alo Zabıta: 153
Tüketici Hattı: 175
Orman Yangını: 177
Sağlık Danışma: 184
Kablo Arıza: 126
Bilinmeyen Numaralar: 118
Cenaze Hizmetleri: 188

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