Hadi bu akşam takipçilerine orman yangınlarını hatırlattı ve Hadi ipucu sorusunu şöyle açıkladı: “Orman yangınları fark edilmesi ve kontrolü zor, yüzde 90'ı insan kaynaklı sebeplerden oluşan en trajik doğal afetlerden biridir. Bu sebeple hadicileri orman yangınları hakkında bilinçli olmaya davet ediyoruz. O halde en önemli bilgiyi bir ipucuyla verelim. Orman Yangın İhbar acil numarası nedir?”

28 OCAK HADİ İPUCU SORUSU: ORMAN YANGIN ACİL İHBAR NUMARASI NEDİR?

CEVAP: ALO 177

TÜRKİYE’DE DİĞER ACİL TELEFON NUMARALARI:

Acil Servis (Ambulans): 112

Yangın: 110

Alo Trafik: 154

Polis İmdat: 155

Elektrik Arıza: 186

Gaz Arıza: 187

Jandarma İmdat: 156

Telefon Arıza: 121

Alo Doktor: 113

Alo Zabıta: 153

Tüketici Hattı: 175

Orman Yangını: 177

Sağlık Danışma: 184

Kablo Arıza: 126

Bilinmeyen Numaralar: 118

Cenaze Hizmetleri: 188