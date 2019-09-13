Orman yangını çıkarmaya çalışan PKK’lılar suç üstü yakalandı

İstanbul Emniyetine bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Arnavutköy Şamlar Orman Parkı'nda yangın çıkarılacağı istihbaratı üzerine harekete geçti. Terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasının ormanı yakmaya çalışacağı bilgisi üzerine 4 Eylül günü bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Polis ekipleri araştırma yaparken 22.30 sıralarında bir patlama meydana geldi. Şamlar Orman Parkı'ndan gelen sesler üzerine alana yönelen ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
“TÜP PATLATARAK YANGIN ÇIKARMAYA ÇALIŞMA..”
Terör örgüt PKK'nın gençlik yapılanması DGH (Devrimci Gençlik Hareketi) üyesi oldukları öne sürülen şüphelilerin, üst üste koydukları 2 tüpü patlatarak yangın çıkarmaya çalıştıkları anlaşıldı. Ancak polisin erken istihbarat alması sayesinde, şüphelilerin planı engellendi.
TUTUKLANDILAR
Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. İşlemleri tamamlanan şüphelilerden ikisi tutuklandı biri hakkında da Adli kontrol hükmü uygulandı.