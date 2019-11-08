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Ortak devriyedeki Türk zırhlı araçlarını taşladılar!

Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Türkiye ile Rusya'nın üçüncü ortak kara devriyesi sırasında bir grup, Türk askerlerinin zırhlı araçlarını taşladı. Görüntülerde araçlardan seken taşların gruptan bir kaç kişiyi de yaraladığı görüldü.

14:26 -
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Türk askerleri ve Rus askeri polisleri, bugün Şırnak’ın İdil ile Silopi ilçeleri arasındaki Alakamış bölgesinde, ‘Barış Pınarı Harekatı’ kapsamında üçüncü ortak kara devriyesine başladı. Haseke’ye bağlı Kahteniye ilçesinin Deyrunağa bölgesinde, devriye faaliyeti sırasında bir grup, Türk askerinin taşındığı zırhlı araçları taşladı.

Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, Türk güvenlik güçlerinin, saldırganlara müdahale etmediği ve devriye faaliyetini sürdürdüğü anlar yer aldı. Mehmet Mucahit CEYLAN- Selim KAYA- Ahmet AKKUŞ/ŞIRNAK, (DHA)

cep telefonu Rusya Şırnak Türkiye
Son güncelleme: 14:31 08.11.2019
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