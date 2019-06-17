Ortak yayında cevapsız kalan sorular

Gazeteci İsmail Küçükkaya'nın moderatörlüğündeki toplantıda hem İmamoğlu'na, hem de Yıldırım'a İstanbul için vaatlerinin yanı sıra, kamuoyunda haklarında çok tartışılan konular da soruldu.

Ancak Binali Yıldırım'ın ailesinin mal varlığından, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden TÜRGEV, Ensar gibi vakıflara aktardığı para ve arsalara; 31 Mart seçimlerinin sonuçları belli olmadan İstanbul'da dört bir yana açılan “gönül belediyeciliği kazandı” yazılı afişlerden, FETÖ konusunda sorulan sorulara verdiği yanıtlar, sosyal medyada büyük tartışma konusu oldu.

Yıldırım'ın yainıtlarına siyasetçiler ve vatandaşların sosyal medya üzerinden verdikleri yanıtlarda şu unsurlar öne çıktı;

YILDIRIM AİLESİNİN MAL VARLIĞI: Programda İsmail Küçükkaya her iki başkan adayına da kendileri ve ailelerinin mal varlıklarını kamuoyuna açıklayıp açıklamayacaklarını sordu. Binali Yıldırım zaten devlet hizmetindeki kişilerin mecburen mal varlıklarını devlete düzenli olarak bildirdiklerini söyledi. Bunun kamuya açıklanmadığını söyleyen Yıldırım, ancak mahkeme celbiyle bildirilen bu mal varlıklarının öğrenilebileceğini de ekledi. Oğullarının mal varlığı konusunda ise “Çocuklarımın mal varlığı konusunda koruma yok. Onların malı mülkü kamuya açık” dedi.

Yıldırım bu yanıtı üzerine CHP eski milletvekili ve gazeteci Barış Yarkadaş, “Binali Yıldırım hakkında tazminat davası açıktı. Avukatlarımız Pınar Ayça Sarıtaş ve Ertuğrul Aydoğan, kanuni hakkımızı kullanarak Yıldırım'ın mal varlığının tespitini iki kez istedi. Hakim bu talebimizi yerine getirmedi. Yıldırım'ın mal varlığını soramadı. Binali Yıldırım duysun” mesajını paylaştı.

Sosyal medyada ayrıca, Binali Yıldırım'ın oğullarının şirketlerinin açtıkları off shore hesaplarına ilişkin Paradise Papers haberlerini yapan gazeteci Pelin Ünker'e açılan dava da konu oldu. Ünker, Paradise Papers adı altında kamuoyuna sızdırılan, tüm dünya liderlerinin ve büyük iş adamlarının off shore hesaplarına ilişkin yaptığı haberlerde Yıldırım'ın oğullarının isim ve şirketleri de yer almıştı. Bunun üzerine Ünker'e hem Yıldırım ailesi dava açmış, hem de savcılık ayrıca ceza davası açmıştı. Ünker dava sonucunda “Binali Yıldırım'a hakaret ettiği” gerekçesiyle hem para, hem de hapis cezasına çarptırıldı.

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR'İN PARA VE ARSA AKTARDIĞI VAKIFLAR – Sayıştay raporlarında AKP yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Ensar, Türgev gibi vakıflara “kültür hizmeti” adı altında büyük miktarlarda paralar ödediği, hem de arsa bağışı yaptığı yer almıştı.

Binali Yıldırım kendisine sorulan bu soruya karşılık, “bu vakıflar yurt, sosyal faaliyet yapıyor. FETÖ nasıl beyin yıkayıp 15 Temmuz gibi belayı sardıysa,vakıflar bunlar başımıza gelmesin diye işler yapıyor” yanıtını verdi.

Yıldırım, Ekrem İmamoğlu'nun Belediye Başkanı seçilmesi halinde temiz vakıflarla işbirliği yapılacağını söylemesi üzerine ise, “temiz vakıf derken nasıl karar vereceksiniz? Deterjanla yıkayarak mı?” Yanıtını verdi. Ancak AKP döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin para ve arsa aktardığı vakıfların “temiz olup olmadıklarının nasıl denetlendiği” ya da “hangi vakıflarla işbirliği yapılacağına nasıl karar verildiği” konusunda ayrıntı vermedi.

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDE VERİ YÜKLEME TARTIŞMASI – Programda Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu'nun 31 Mart seçimini kazanarak, mazbatasını aldıktan sonra yaptığı 18 günlük dönemde büyükşehire ilişkin bilgilerin verilerinin kopyalanmasına ilişkin iddiaları gündeme getirdi. Yıldırım, bunun “kişisel verilerin gizliliğine” aykırı olduğuna dikkat çekti.

Yıldırım'ın bu sözleri üzerine ise sosyal medyada, FETÖ'nün etkin olduğu, ancak hükümette Yıldırım'ın da mensubu olduğu AKP'nin yer aldığı dönemde yapılan “veki kopyalama” olayları gündem haline geldi.

İyi parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, sosyal medyada “Kozmik odayı FETÖ'ye açanları, paylaşılması yasak olan kişisel sağlık verileri yasal olmayan şekilde elde edenleri, neden verilerin yedeklenmesi korkuttu?” diye sordu.

FETÖ SORULARI – Programın moderatörü İsmail Küçükkaya her iki adaya da FETÖ ile geçmişte herhangi bir ilişkileri olup olmadığını, FETÖ okullarında ve yurtlarında kalıp kalmadıklarını sordu.

Binali Yıldırım bu soruya “Yok” yanıtını verdi. Yıldırım'ın bu yanıtı üzerine sosyal medyada pek çok kişi, Yıldırım'ın izmir'deki FETÖ tarafından düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşma ile, FETÖ elebaşısı Fethullah Gülen'in kardeşinin cenaze törenindeki fotoğrafları paylaştı.

31 MART SEÇİM SONUÇLARI BELLİ OLMADAN İSTANBUL'A ASILAN “GÖNÜL BELEDİYECİLİĞİ KAZANDI” AFİŞLERİ- Ekrem İmamoğlu, Binali Yıldırım'a 31 Mart seçim sonuçları daha belli olmadan İstanbul'un dört bir yanına asılan “Gönül belediyeliği kazandı” afişlerini sordu. İmamoğlu'nun “sonuçlar belli olmadan bu afişler neden asıldı” sorusuna Yıldırım, istanbul'da ilçe belediye başkanları ve il genel meclisinin çoğunluğunun AKP tarafından kazanıldığını, o afişlerin bu yüzden asıldığını söyledi. Ancak söz konusu afişlerde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanamamış olmasına rağmen neden kendi fotoğrafının da yer aldığını açıklamadı.

Nİtekim İmamoğlu da Yıldırım'a, afişlerde kendi fotoğrafının olmasını hatırlattı. Ancak Yıldırım, 25 ilçeyi AKP'nin kazanması nedeniyle asıldığını söylediği afişlerde, neden kendi fotoğrafının da bulunduğunu açıklamadı.