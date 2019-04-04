Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Ortaklar arasındaki tartışmada kan aktı!

Mersin'in Tarsus ilçesinde, düğün salonunun ortakları arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

23:03 -
Haberler Gündem

Olay, saat 19.00 sıralarında Gazipaşa Bulvarı’ndaki düğün salonunda meydana geldi. Düğün salonuna gelen işletme sahipleri Ahmet K. ve İsmet K., ortakları Yahya Y., Hasan E. ve Hançer E. ile tartışmaya başladı.

İLGİLİ HABERKorna tartışması meydana savaşına döndüKorna tartışması meydana savaşına döndü

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, iddiaya göre İsmet K., belinden çıkardığı tabanca ile Yahya Y., Hasan E. ve Hançer E.’yi vurarak yaraladı, kendisini de bıçaklanarak yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralıların durumunun iyi olduğu belirtilirken, olayda kullanılan suç aletlerine polis tarafından el konuldu.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.  DHA

Son güncelleme: android-time 23:23 04.04.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more