Orucun son günü ne zaman? Ramazan ayı ne zaman bitiyor?

Rahmet ve bereket ayı Ramazan devam ederken orucun son günü ne zaman sorusunun da yanıtı araştırılıyor. Her sene büyük bir özlemle beklediğimiz 11 ayın sultanı Ramazan'a bu yıl da ulaşmanın mutluluğu ve huzurunu yaşanırken büyük bölümünün geride kaldığı mübarek ayın sona ermesine kısa bir süre kaldı. Peki, Ramazan ayı ne zaman bitiyor?

ORUCUN SON GÜNÜ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayımladığı takvim bilgilerine göre ramazan ayı, 3 Haziran 2019 günü arefe gününde tutulacak olan oruçla son bulacak.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı tatili 3 Haziran 2019 Pazartesi günü saat 13.00’te başlayıp 6 Haziran 2019 Perşembe günü sona erecek. Cumhurbaşkanlığı’nın yayınladığı kararname ile 7 Haziran 2019 Cuma, 8 Haziran 2019 Cumartesi ve 9 Haziran 2019 Pazar günleri de bayram tatiline dahil edilecek.

KAÇ GÜN TATİL YAPACAĞIZ?

Cumhurbaşkanlığı tarafından tüm kamu kurum ve kuruluşlarına Ramazan Bayramı tatiline ilişkin gönderilen idari izin yazısında şu ifadelere yer verildi:

“Ramazan Bayramı tatili 3 Haziran 2019 Pazartesi günü saat 13.00’te başlayıp 6 Haziran 2019 Perşembe günü sona erecektir. Kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirlerin alınarak hizmetlerin aksatılmaması, zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; kamu kurum ve kuruluşlarındaki bütün çalışanların 3 Haziran 2019 Pazartesi günü yarım gün ve 7 Haziran 2019 Cuma günü tam gün idari izinli sayılmaları Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür. İdari izin süresince görevli olanlara herhangi bir fazla ödemede bulunulmayacak ancak kullanmadıkları idari izinleri, idarenin uygun gördüğü zamanlarda kullandırılabilecektir.”