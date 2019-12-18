Osman Gazi’nin eşi kimdir? Osman Bey’in kaç eşi vardı?

Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Bey’in iki eşi vardır: Malhun Hatun ve Bala Hatun. Osman Bey’in çocuklarının isimleri ise şöyledir: Orhan Bey, Pazarlı Bey, Çoban Bey, Hamid Bey, Alaeddin Bey, Melik Bey, Savcı Bey, Şehzade Ertuğrul ve Fatman Hatun.

OSMAN GAZİ’NİN EŞLERİ

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopesinde yer alan bilgilere göre Bala Hatun'un hayatı ve kimliğine dair bilgi yoktur. İlk Osmanlı kaynaklarında Mal Hatun / Malhun Hatun olarak geçer ve kendisinden genellikle Osman Bey’in hanımı, Şeyh Edebâli’nin kızı ve Orhan’ın annesi diye söz edilir. Türkiye Diyanet Vakfı'na göre Orhan Bey’in annesi olma ihtimali varsa da Şeyh Edebâli ile bir ilgisinin bulunmadığı kesindir.

İlk Osmanlı tarihçilerinden Âşıkpaşazâde, Mal/Malhun Hatun’u Şeyh Edebâli’nin kızı diye gösterir ve Osman’ın gördüğü rüyayı büyük bir devletin doğuşunun müjdecisi olarak yorumlayan Şeyh Edebâli’nin kendisine kızını verdiğini kaydeder; Orhan Bey’in de onun oğlu olduğunu bildirir.

Şeyh Edebâli’nin kızının adını Râbia ve Bâlâ Hatun olarak farklı şekilde kaydeden tarihçiler de vardır. Ancak Bâlâ Hatun ismi yazılışı Mal Hatun imlâsının istinsahı sırasında yapılan bir yanlışa dayanır