Osman Kavala kimdir? Osman Kavala’nın mesleği ne?

İş insanı Mehmet Kavala’nın oğlu Osman Kavala’nın hayatı merak konusu oldu. Babasının ölümünün ardından 1982’de Kavala şirketler grubunun yönetimini üstlendi. İşte Osman Kavala’nın hayatı…

OSMAN KAVALA KİMDİR?

1957 Paris doğumlu olan Kavala, İstanbul Robert Lisesi’ni bitirdikten sonra Manchester Üniversitesi Ekonomi bölümünden mezun oldu. Babası Mehmet Kavala’nın 1982 yılında vefat etmesinin ardından, Kavala Grubu’nda yönetici olarak çalışmaya başlayan Osman Kavala, Türk-Polonya İş Konseyi, Türk-Yunan İş Konseyi, Center for Democracy in Southeast Europe (Güneydoğu Avrupa’da Demokrasi Merkezi) gibi çeşitli iş ve toplumsal kuruluşların Yönetim Kurulu üyeliklerinde bulundu.