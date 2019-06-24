Osman Kavala savunma yaptı: Suçlamalar son derece haysiyet kırıcı

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri Cezaevi’nin karşısında bulunan duruşma salonunda görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Osman Kavala ve Yiğit Aksakoğlu ile tutuksuz sanıklar katıldı. Duruşmaya CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Genel Başkan Yardımcıları Veli Ağbaba ve Muharrem Erkek’in yanı sıra çok sayıda CHP milletvekili, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile HDP’li milletvekilleri de izleyici olarak katıldı. Bazı müştekilerin de hazır bulunduğu duruşmada İsviçre, İsveç, Almanya, Kanada, Hollanda, ABD, Fransa, İngiltere, İtalya gibi ülkelerin başkonsolosları, çok sayıda avukat ve bazı oyuncular da izleyici olarak yer aldı.

KİMLİK TESPİTİ YAPILDI

Dava, tutuklu sanıkların kimlik tespitinin yapılmasıyla saat 11.00’da başladı. Osman Kavala, aylık gelirinin 20 bin lira ve üniversite mezunu olduğunu belirtti. Tutuklu sanık Yiğit Aksakoğlu da aylık gelirinin 10 bin lira olduğunu söyledi.

KAVALA: SUÇLAMALAR SON DERECE HAYSİYET KIRICI

Mahkeme başkanı, iddianamedeki suçlamaları özetledikten sonra sanıkların savunmalarının alınmasına geçildi. Savunma yapan Osman Kavala, 20 aydır tutuklu olmasına neden olan suçlamaların olgusal temele oturmadığını, delillerle desteklenmediğini kaydederek, iddiaların varsayımlara dayalı olduğunu savundu. İddianameyi eleştiren ve hakkındaki suçlamaların yer aldığı sayfaları okuyan sanık Kavala, suçlamalar için “Son derece haysiyet kırıcı” ifadesini kullandı.

“HERHANGİ BİR ÖRGÜT YA DA CEMAATLE GİZLİ BİR İLİŞKİM VE İŞİM OLMADI”

Özgür seçimler dışında hükümeti değiştirme düşüncesi içinde olmadığını söyleyen Kavala, barışa destek vermek için dernek kuruluşları arasında yer aldığını, projelere destek sağladığını belirtti. “Herhangi bir örgüt ya da cemaatle gizli bir ilişkim ve işim olmadı” diyen Kavala, “Tüm konuşmaları aynı cep telefonundan yaptığını, tüm yazışmalarını da aynı mailden yaptım. Bilgisayarımdan silinmiş hiçbir dosya da yoktur” dedi.

“SUÇLAMALARIN MADDİ KANITLARININ MEVCUT OLMASI GEREKİYOR”

657 sayfalık iddianameyi eleştiren Kavala, darbeye ortam hazırladığı, bir kalkışma hazırlığı içinde olduğuna dair tek bir kanıt olmadığını belirterek, “İddia edilen kalkışma hangi örgüt ile yürütülüyor belirsiz. Gezi eylemlerinde kim benden talimat almış tek bir delil ve işaret yok. Davanın sanıklarından Mehmet Ali Alabora ile temasım 2 telefon görüşmesidir. Yurtdışına çıkışım gizli değildir. Suçlamaların maddi kanıtların olması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“SOROS’UN BENİM ÜZERİMDEN GEZİ OLAYLARINA PARA AKTARDIĞI İDDİASI DOĞRU DEĞİLDİR”

Sahibi olduğu Anadolu Kültür A.Ş. ile Açık Toplum Vakfı’nın hesaplarında olağan üstü para hareketliliğinin olmadığını belirten Kavala, “(ABD’li finans spekülatörü) George Soros’un benim üzerimden Gezi olaylarına para aktardığı iddiası doğru değildir. Benimle birlikte hareket ettiği iddia edilen Soros, şüpheliler arasında yer almıyor, ifadesinin alınması için de herhangi bir çaba gösterilmemiş. İddialar kurgudur. Varsayımlar üzerine kurulmuştur” dedi.

“TAHLİYEMİ VE BERAATİMİ TALEP EDERİM”

Kavala, “Gezi olayları döneminde hükümet yetkilileri ile görüştüm, uzlaşma sağlamaya çalıştım. Nasıl darbeye hazırlık yapmış oluyorum anlamıyorum. Ben TEMA’nın kurucuları arasındayım. Gezi Parkı’nda gençliğimin geçtiği yer, dinlenme yeri olmasının yanı sıra Gezi Parkı yaşamı zenginleştiren bir yerdir” diyerek tahliyesini ve beraatini istedi. Kavala'nın ardından savunmasını yapan diğer tutuklu sanık Yiğit Aksakoğlu da suçlamaları kabul etmedi. Duruşmaya öğle arası verildi.

İSTANBUL, (DHA)

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