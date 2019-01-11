Osman Nuri Ekim kimdir? AK Parti Akçabaat Belediye Başkan Adayı Osman Nuri Ekim nereli?

AKP Akçabaat Belediye Başkan Adayı Osman Nuri Ekim oldu. 2019 yılında yapılacak yerel seçimlerde AK Parti Akçabat Belediye Başkan Adayı Osman Nuri Ekim, 2018 yılı Akçaabat Belediyesi Başkan Yardımcısı olarak tanınıyordu. Peki, Akçabat Belediye Başkan Adayı Osman Nuri Ekim kimdir?

AK Parti Akçabat Belediye Başkan Adayı Osman Nuri Ekim oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Trabzon Belediye Başkanı adayları listesinde yer alan Osman Nuri Ekim Akçabat’tan aday gösterildi. 2019 yılında yapılacak yerel seçimlerde aday olan Osman Nuri Ekim, Akçaabat Belediyesi Başkan Yardımcılığı yaptı. Peki, Osman Nuri Ekim kimdir, kaç yaşında? İşte, Osman Nuri Ekim hakkında merak edilenler…

AK PARTİ AKÇABAAT BELEDİYE BAŞKAN ADAYI OSMAN NURİ EKİM KİMDİR?

Osman Nuri Ekim, 25 Nisan 1980 tarihinde Akçaabat’ta dünyaya geldi. İlk ve ortaokulu tamamladıktan sonra 1997 yılında Akçaabat Lisesi’ni bitirdi. Erzurum Atatürk Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü’nden 2003 yılında mezun oldu.

Çevre Mühendisliği üzerine Trabzon başta olmak üzere, Ankara, Ardahan, Samsun, Konya gibi birçok ilde, DSİ ve Karayolları’na ait projeleri üstlenerek tamamladı. 2014 yılı yerel seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeliği ve İmar komisyon üyeliği, 2018 yılı Akçaabat Belediyesi Başkan Yardımcılığı yaptı.

Akçaabat Belediyesi Başkan Yardımcılığı görevinden 31 Mart 2019 seçimleri için 16 Kasım 2018’de etti. AK Parti tarafından Akçabaat Belediye Başkan Adayı olarak gösterildi.

Osman Nuri Ekim evli ve 2 çocuk babasıdır.