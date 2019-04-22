Oyna Kazan kopyası geldi. Takipçilerine çeşitli sorulara yönelterek ödüller kazandıran Oyna Kazan yarışması son zamanların en popüler canlı bilgi yarışmalarından… 22 Nisan 21.30 Oyna Kazan kopyası şöyle: Osmangazi türbesi Bursa'nın hangi semtindedir?

22 NİSAN OYNA KAZAN KOPYASI

CEVAP: TOPHANE

Bursa Tophane semtinde, Park girişinin solunda, Şehitlik Anıtının yanındadır. Osman Gazi Söğüt'te vefat ettiği zaman babası Ertuğrul Gazi'nin türbesine gömülmüştür. Bursa'nın Türklerin eline geçişinden sonra naaşı Bursa'ya getirilerek Bizans dönemine ait Saint Elia (Gümüşlü Kümbet) Kilisesine gömülmüştür. İlk önceleri Orhan Gazi ile aynı çatı altına gömülmüşse de 1855 depreminde türbe yıkılınca 1863'de bugünkü türbeyi Sultan Abdülaziz yeniden yaptırmıştır.