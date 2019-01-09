Osmaniye’de iki grup arasında silahlı çatışma! Yaralılar var

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Çatışmanın ortasında kalan Fahri Koç isimli esnaf ise iş yerini kapattığı sırada başına isabet eden mermi sonucu ağır yaralandı.

Olay, saat 23.00 sıralarında 7 Mart Mahallesi Andırın Caddesi’nde meydana geldi. Melih Sencer Ç. ve arkadaşı Furkan G., iddiaya göre aralarında husumet bulunan Akif B. ile karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine iki grup birbirlerine tabancalarla ateş açmaya başladı.

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ESNAF BAŞINDAN YARALANDI

Bu sırada cadde üzerindeki kuruyemiş dükkanı kapatan Fahri Koç, çatışmanın ortasında kaldı. Kimin ateşlediği henüz bilinmeyen tabancadan çıkan kurşunla başından yaralanan Koç, kanlar içinde yere yığıldı. Çatışmada ayrıca Akif B. de göğsünden yaralandı.

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ÇATIŞMANIN ARDINDAN KAÇTILAR

Çatışmasının ardından Melih Sencer Ç. ve arkadaşı Furkan G., kaçarken, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans ekipleri sevk edildi. Yaralılardan Koç, ilçedeki bir özel hastaneye kaldırılırken, Kadirli Devlet Hastanesi’nde ilk müdahalesi yapılan Akif B. ise Osmaniye Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Soruşturma başlatan polis, Melih Sencer Ç.’yi evinde ayağından tabanca ile vurulmuş halde yakaladı.

Firari şüpheli Furkan G.’yi yakalamak için çalışma başlatan polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor. İHA