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Osmaniye’de korkunç olay! 10 köpek ölüsü bulundu

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde bir arazide üst üste atılmış 10 köpek ölüsü bulundu.

20:17 -
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Osmaniye’de korkunç olay! 10 köpek ölüsü bulundu

Osmaniye’nin Bahçe ilçesindeki bir arazide hendek içinde üst üste yığılmış 10 köpek ölüsü bulundu. Aynı bölgeye daha önce atılan ölü köpeklerin de iskeletlerine rastlandı.

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Bahçe ilçesi Burgaçlı köyündeki bir arazide, sabah saatlerinde hendek içinde üst üste yığılmış 10 köpek ölüsü bulundu.

FOTO: AA – Osmaniye’nin Bahçe ilçesindeki bir arazide, telef olmuş halde bulunan çok sayıda köpekle ilgili inceleme başlatıldı.

HAYVANSEVERLER TEPKİLİ

Köpeklerin fotoğrafları sosyal medyadan paylaşınca, hayvanseverler duruma tepki gösterdi. İhbar üzerine Doğa Koruma ve Milli Parlar Şubesi ile Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri bölgeye giderek çalışma yaptı.

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TOPLUCA ÖLDÜRÜLME ŞÜPHESİ

Köpeklerin zehirlenerek topluca öldürülmüş olabilecekleri şüphesiyle Cumhuriyet Savcılığı’nca inceleme başlatıldı. Aynı bölgeye daha önce de atılmış onlarca köpeğin iskeletiyle karşılaşıldı. Köpeklerin ölüm nedenlerini belirlemek için çalışma başlatılırken, hayvanların ölüleri iş makineleri ile açılan çukurlara gömüldü.

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Jandarma, köpekleri bölgeye atan kişi ya da kişilerin tespiti için çalışma başlattı. DHA

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Son güncelleme: 20:19 14.12.2019
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