Osmaniye’de ‘uçuran’ hortum: Tam 10 metre yükseldi

Olay, 25 Mart’ta Kadirli Belediyesi Sebze Halinde meydana geldi. Bir anda başlayan ve 10 dakika süren şiddetli rüzgar nedeniyle gölgelik olarak kullanılan şemsiyeler uçmaya başladı.

Bu arada Mehmet Ali Çanak isimli vatandaş rüzgarın etkisiyle uçan şemsiyenin demir ayaklıklarının üzerine ağırlık olsun diye çıktı. Bu arada hortum şemsiye ile birlikte 3 kişiyi havaya kaldırdı.

TAM 10 METRE HAVALANDI!

2 kişi şemsiyeyi bırakırken Çanak, şemsiye ile birlikte yaklaşık 10 metre yüksekliğe kadar çıktı ve düştü. Yaralanan Mehmet Ali Çanak’ın şemsiye ile birlikte havalanma anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.