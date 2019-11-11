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Osmanlı devleti zamanında Anabolu olarak adlandırılan yer, günümüzde hangi ülkenin sınırları içerisindedir?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster programı her Pazartesi ve Cumartesi akşamları yayınlanıyor. Seyirciler yarışmayı takip ederken soruların cevabını edinmek istiyor. Kim Milyoner Olmak İster: Osmanlı devleti zamanında Anabolu olarak adlandırılan yer, günümüzde hangi ülkenin sınırları içerisindedir?

21:31 -
Haberler Gündem
Osmanlı devleti zamanında Anabolu olarak adlandırılan yer, günümüzde hangi ülkenin sınırları içerisindedir?

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında yer alan bazı soruların cevabı Google’da araştırılıyor. Yarışmada toplam 12 soru yer alıyor. Bu on iki soruyu yanıtlamak için size 4 joker hakkı sunuluyor. Ayrıca 2 baraj var. Yarışmacı baraj sorularını doğru yanıtladığında o ana kadar kazandığı ödül her halükarda onun oluyor. 12. soruyu da doğru yanıtlarsanız kazanacağınız ödül tam 1 Milyon TL.

SORU: Osmanlı devleti zamanında Anabolu olarak adlandırılan yer, günümüzde hangi ülkenin sınırları içerisindedir?

CEVAP: A. Yunanistan

Son güncelleme: 21:33 11.11.2019
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