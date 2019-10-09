ÖSO nedir? Özgür Suriye Ordusu kimdir, kimlerden oluşuyor?

ÖSO’nun, kuruluş bildirisinde örgütün amacı, “rejimi sona erdirmek olduğu ve rejime destek veren tüm güvenlik birimlerinin hedeflerinde olduğu” biçimde ifade edilmektedir. ÖSO, Suriye İç Savaşı sırasında rejimi yıkmak isteyen, firar eden askerler tarafından, 29 Temmuz 2011 tarihinde Riyad el-Esad liderliğinde kurulmuştur.

ÖSO NEDİR?

Suriye Ordusu’nun sivillere ateş açması ve gösterileri zor kullanarak bastırmaya çalışması, pek çok asker ve subayın ordudan ayrılmasına yol açmıştır. Bazı siviller de silahlanarak direnişe katılmışlardır. Tüm bu gruplar 29 Temmuz 2012 tarihi öncesi dağınık haldeydi. Bu tarihte Suriye Hava Kuvvetleri albaylığından istifa eden Riyad el-Esad ve silah arkadaşları tüm milis-asker gruplarını tek çatıda birleştirmek amacıyla Özgür Suriye Ordusu’nu kurdular.

ÖSO KİMLERDEN OLUŞUYOR?

ÖSO’nun başkomutanı ve kurucusu Riyad el-Esad’dır.Bütün askeri hareketlerin koordinatör başıdır. Suriye Hava Kuvvetleri’nden istifa etmiş ve ÖSO’yu kurmuştur. Başkomutan yardımcısı olarak Albay Malik Kürdi, Kurmay Başkanı olarak da Albay Ahmet Hicazi ilan edilmiştir. Sonrasında 2014 te Yüksek Askeri KOnsey tarafından yapılan bir atama ile Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) Yüksek Askeri Konseyi (YAK), ÖSO Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Selim İdris’i görevden alarak yerine Tuğgeneral Abdulilah el-Beşir’i atadı.