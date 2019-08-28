ÖSYM KPSS Sağlık bakanlığı sözleşmeli personel alımı sonuçları açıklandı! yhgm.gov.tr sorgu ekranı…

Adayların merakla bekledikleri Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. On binlerce aday sağlık personeli adayı atama sonuçlarını bekliyordu. SYM tarafından yerleştirilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın, yerleştirme yapılan sözleşmeli pozisyonlara Sağlık Bakanlığı tarafından doğrudan atanacaklar. İşte Sağlık Bakanlığı sonuçları sorgulama ekranı…

SAĞLIK BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL SORGU EKRANI

YERLEŞTİRME İŞLEMİ NASIL YAPILDI?

Yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle sözleşmeli pozisyonlara yerleştirileceklerdir. Daha yüksek puanlı adaylar yerleştiği için birinci tercihine yerleşemeyen bir aday ikinci tercihine, ikinci tercihine yerleşemeyen aday üçüncü tercihine yerleştirilmeye çalışılacak, yerleştirme işlemi bu şekilde devam edecektir. Bir adayın son tercihine de daha yüksek puanlı adaylardan biri yerleştirildiği takdirde bu aday herhangi bir sözleşmeli pozisyona yerleşememiş olacaktır.

YERLEŞTİRMEYE DAİR İSTATİSTİKLER

Kurumun sonuçları erişime açmasıyla birlikte yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler de ortaya çıktı. Lisans, ön lisans ve orta öğretim adaylarının taban ve tavan puanları açıklanırken ortaöğretimden 2.243, ön lisanstan 2.592, lisanstan ise 7.165 kişi yerleşti.