ÖSYM ödemeleri için son dakika açıklaması! 2019 YKS geç başvuru için son saatler!

ÖSYM, YKS başvurusu yapmak isteyenler için YKS geç başvuru günü belirledi. Bugün sabah saat 10.00’da başlayan başvuruları saat 23.59’da sona erecek. Ancak ÖSYM ödeme sisteminde bir aksaklık meydana geldiği için ödemeler 20 Mart 23.59’da sona erecek. Adaylar 75 TL olan sınav ücretini başvuru kılavuzunda yer alan ilgili bankalardan ya da ÖSYM ödeme sayfasından yapabiliyor. İşte YKS geç başvuru hakkında merak edilen ayrıntılar…

ÖSYM YKS BAŞVURU EKRANI

ÖSYM ÖDEME EKRANI

ÖSYM AÇIKLADI: ÖDEMELER İÇİN SON TARİH 20 MART

ÖSYM’den flaş bir açıklama geldi: “2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2019-YKS), geç başvurusu 19 Mart 2019 tarihinde (bugün) saat 23.59’da sona erecektir. Adayların belirtilen saate kadar başvuru işlemlerini tamamlamaları gerekmekte olup, ödeme sisteminde yaşanan teknik bir aksaklıktan dolayı sadece ödeme işlemleri 20 Mart 2019 tarihi saat 23.59’a kadar uzatılmıştır.”