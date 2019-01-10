ÖSYM sınav takvimi: 2019 KPSS ne zaman yapılacak? KPSS başvuruları başladı mı?

KPSS sınav tarihleri ÖSYM sınav takvimi ile belli oldu. Kamu personeli olarak çalışmak isteyen yüzbinlerce aday KPSS’ye hazırlanıyor. Lisans, önlisans veya lise mezunları KPSS başvuruları için gün sayıyor. Peki 2019 sınavı ne zaman yapılacak?

KPSS'de aldıkları puan üzerinden devlet memurluğu kadrosu içerisinde kendilerine yer bulmak isteyen adaylar her yıl olduğu gibi bu yıl da KPSS’ye hazırlanıyor. ÖSYM'den KPSS'ye girecekleri heyecanlandıracak haber geldi. KPSS 2019 takvimini yayınlayan ÖSYM’nin sisteminde sınav tarihleri de yer alıyor. ÖSYM sınav takvimi ile KPSS başvurularını ne zaman yapılacağı sorusu yanıt buldu. KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN? ÖSYM sınav takvimine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz… ÖSYM SINAV TAKVİMİ KPSS Alan Bilgisi 2019 sınavı Başvuru tarihi 3 Mayıs 2019 – 15 Mayıs 2019. Geç Başvuru tarihi 28 Mayıs 2018. Sınav günü 20 Temmuz 2019 (Birinci oturum) – 21 Temmuz 2019 (İkinci oturum). KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) 2019 sınavı Başvuru tarihi 3 Mayıs 2019 – 15 Mayıs 2019. Geç başvuru tarihi 28 Mayıs 2019. Sınav günü 28 Temmuz 2019 KPSS Genel Yetenek – Genel Kültür 2019 sınavı



Başvuru tarihi 3 Mayıs 2019 – 15 Mayıs 2019. Geç Başvuru tarihi 28 Mayıs 2019. Sınav günü 14 Temmuz 2019 2019 KPSS sınav sonuçları: Tüm sınavlara dair sonuçlar tek bir gün içerisinde açıklanacak. ÖSYM sonuç tarihini açıkladı: 29 Ağustos 2018.

KPSS çatısı altında farklı kurumların ihtiyaçları doğrultusunda farklı sınavlar yapılmaktadır. KPSS çeşitleri şunlardır: KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri)

2016-KPSS Lisans (Alan Bilgisi)

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT)

KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans (Ön Lisans Düzeyi)

KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans (Ortaöğretim Düzeyi)

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) Bu sınavların dışında kamu kuruluşlarına engelli personel alımı için de EKPSS yapılmaktadır.

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