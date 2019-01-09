ÖSYM tarih verdi! Adalet Bakanlığı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Adalet Bakanlığı'nın hakim ve savcı alımı için ÖSYM tarafından düzenlenen sınavın sonuç tarihi belirlendi. Sınavda başarılı olup olmadığını öğrenmek isteyen hakim ve savcı adayları Adalet Bakanlığı sınav sonuçlarını bekliyor. Peki ÖSYM, Adalet Bakanlığı sınav sonuçlarını ne zaman açıklayacak?

Adalet Bakanlığı sınav sonuçları için stresli bekleyiş sürüyor. ADelet Bakanlığı bünyesinde çalışacak bi 600 hakim ve savcının katıldığı sınavın sonuçları için tarhi belirlendi. ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre Adalet Bakanlığı sınav sonuçları 22 Ocak 2019’da açıklanacak.

SINAV SONUÇLARININ İTİRAZI

Yazılı sınav sonuçları, Bakanlığa intikal ettiği tarihten itibaren beş iş günü içerisinde Bakanlık internet sitesinde ilan edilir. Sınav sonuçlarının ilanından itibaren beş iş günü içerisinde sınavı yapan kuruma itiraz edilebilir. İtiraz sonuçları sınavı yapan kurum tarafından itiraz sahiplerine ve gerektiğinde Bakanlığa bildirilir.

ADALET BAKANLIĞI SINAV İLE KAÇ HAKİM ALACAK?

Adalet Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 2018 dönemi için tespit edilen ihtiyaç durumuna göre Bakanlığımızca yazılı yarışma sınavı ve mülâkat ile 9-5 dereceli kadrolara;

1) 1000 adlî yargı hâkim ve savcı adayı,

2) 500 avukatlık mesleğinden hâkim ve savcı adayı,

3) 100 idari yargı hâkim adayı,

sınav ile alınacaktır. Sınavlar ÖSYM tarafından yapılacaktır.



SORU VE CEVAPLAR YAYIMLANDI

29 Aralık 2018 tarihinde uygulanan 2018 Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2018-Adli Yargı), 2018 Adalet Bakanlığı Avukatlar İçin Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2018-Adli Yargı-Avukat), 2018 İdari Yargı Hâkim Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavlarının (2018-İdari Yargı) Temel Soru Kitapçıklarına, sınava başvuran adayların sınav sorularını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden 02 Ocak 2019 tarihinde saat 15.35’ten itibaren erişilebilir. Sınava başvuran adaylar, 10 gün süreyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile soruların tamamına ulaşabilir. Sorular, Temel Soru Kitapçığı dizilimindedir.

BİR ADAYIN SINAVININ GEÇERLİ SAYILMASI

Bir adayın sınavının geçerli sayılarak cevap kâğıdının değerlendirilmesi için adayın;

Sınava, atandığı salonda girmesi,

Sınav başlamadan önce Sınava Giriş Belgesini sınav görevlilerine teslim etmesi,

Kopya çekme veya çekilmesine yardım etme girişiminde bulunmaması,

Cevaplarını sınav süresi içinde cevap kâğıdının ilgili alanına işaretlemiş olması,

Cevap kâğıdına T.C. Kimlik Numarasını ve soru kitapçığı numarasını doğru olarak yazıp kodlaması,

Soru kitapçığı ile cevap kâğıdına yazması ve işaretlemesi gereken bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması,

Sınav sorularını, sınavın cevaplama süresi başlatıldıktan sonra okumaya başlaması,

Sınav süresi bittikten sonra soruları okumaması ve cevap kâğıdında işaretlemeye devam etmemesi,

Sınav sonunda soru kitapçığını (sayfaları eksiksiz olarak ) ve cevap kâğıdını sınav görevlilerine teslim etmesi,

Salonda sınav kurallarına ve sınav görevlilerinin uyarılarına uyması ve diğer sınav kurallarına uyması zorunludur. Bu kurallara uymayan adayların sınavları geçersiz edilecektir.