ÖSYM’ye yönelik FETÖ operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün ÖSYM Başkanlığındaki yapılanması ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, 34 kişi hakkında gözaltı karar verildi. 6’sı hala aktif görevde olan şüphelilerin yakalanması için 7 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Şube ekipleri tarafından, Ankara’nın yanında İstanbul, Adana, Eskişehir, İzmir, Nevşehir ve Trabzon’da yürütülen operasyonlarda, aralarında ÖSYM eski Başkanı Ali Demir’in de bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.