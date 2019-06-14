Ot biçerken gördü, sosyal medyadan paylaştı

Olay, Sancak beldesine bağlı Balıklıçay köyünde meydana geldi. Özkan Baki, tarlasında tırpanla ot biçtiği sırada karşısında yaklaşık 6 metre uzunluğunda yılan gördü. Özkan Baki, görünce şaşırdığı yılanı elindeki tırpanla öldürdü, ardından çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

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Daha önce çok yılan gördüğünü ancak bu büyüklükte yılanı ilk defa gördüğünü anlatan Özkan Baki, “Tarlamda ot biçme sırasında aniden yılan ortaya çıktı. Tırpanın üstüne takıldı. Öldürmek istemiyordum ama korktum. Yaralanmıştı ve daha sonra öldü. Çitlere asıp fotoğrafını çektim. Arkadaşlarımla paylaştım” dedi. DHA