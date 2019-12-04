Otel işletmecisi ve eşine FETÖ’den hapis cezası

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın duruşmasında, FETÖ ile bağlantılı oldukları iddia edilen tutuksuz sanıklar otel sahibi O.K., otel işletmecisi Kemal Erşahbaz, otel çalışanı eşi Zeynep Erşahbaz ve diğer çalışan A.K. hakim karşısına çıktı.

“TOPLANTIYI BEN ORGANİZE ETMEDİM”

Kemal Erşahbaz savunmasında, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi, oteldeki kameraların Adil Öksüz tarafından yönünün değiştirildiği iddiasının gerçek olmadığını ileri sürdü.

FETÖ/PDY üyesi olmadığını söyleyen Erşahbaz, “Ben Adil Öksüz’ün katıldığı bir toplantıyı organize etmedim. Hakkımdaki tanık beyanları doğru değildir. FETÖ’nün gizli iletişimde kullandığı şifreli haberleşme programı ByLock’u yüklemedim ve kullanmadım. Beraatime karar verilmesini talep ederim.” dedi.

OTELİN SAHİBİ İLE ÇALIŞANI BERAAT ETTİ

Diğer sanıklar da FETÖ/PDY üyesi olmadıklarını iddia ederek beraatlerini istedi. Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaasını tekrar ederek sanıkların üzerine atılı ”silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan cezalandırılmaları yönünde görüş sundu.

Mahkeme heyeti, ”silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan Kemal Erşahbaz’ı 7 yıl 6 ay, eşi Zeynep Erşahbaz’ı 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı, diğer sanıkların ise beraatlerine karar verdi.

HARD DİSKLER HURDACIYA SATILDI

Soruşturmada, FETÖ’nün kilit ismi firari Adil Öksüz’ün Mart 2016’da otelde toplantı yaptığı tespit edilmiş, Öksüz’ün yaptığı toplantının detayını ortaya çıkarmak için soruşturmanın derinleştirilmesi üzerine oteldeki güvenlik kamerası kayıtlarının silinip, hard disklerin hurdacıya satıldığı belirlenmişti. (AA)