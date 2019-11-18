Otizmli öğrencilerin yuhalandığı okulda müdür açığa alındı

Aksaray’da bir ilkokulda bazı velilerin otizmli çocukların eğitim gördüğü sınıflarının kapatılmasını talep ettiği, hatta otizmli öğrencilerin yuhalandığı ortaya çıkmıştı. Olaya her kesimden sert tepkiler gelmesinin ardından Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) soruşturma başlatmıştı.

Bakanlıktan yapılan açaıklamada, “Aksaray'da bir okulumuzda yaşanan hadise sonrası başlatılan inceleme ve soruşturma hassasiyetle devam etmekte olup, süreçte sorumluluğu görülen Okul Müdürü ve Müdür Yardımcısı, Bakanlık maarif müfettişlerinin teklifi doğrultusunda yöneticilik görevinden alınmıştır” denildi.

NE OLMUŞTU?

Aksaray’da Otizmli çocukların da eğitim gördüğü Mehmetçik İlkokulu’nda bir gurup veli Otizmli öğrencileri yuhalaması ülke gündemine oturmuştu. Olay sırasında çekilen video velilerin yaptığı vicdansızlığı gözler önüne sermişti. Konuya ilişkin ikinci skandal da mahalle muhtarının yaptığı açıklama olmuştu. Mahalle Muhtarı Şükrü Genç “hafif otistik olanlara karşı değiliz” diyerek skandal bir ifade kullanmıştı.