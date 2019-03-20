Oto faresi liderinin evindeki resim dikkat çekti

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, park halindeki minibüs ve kamyonetlerin çalınmasına yönelik çalışma başlattı. Çalışma kapsamında minibüs ve kamyonetlerin çaldıktan sonra parçalayarak satan bir çete belirlendi. Polis, çetenin İstanbul'da çaldıkları araçları Kocaeli'nde parçalayarak satışa çıkardıkları tespit etti.

10 ÇALINTI ARAÇ, 10 SAHTE RUHSAT

Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından İstanbul, Kocaeli ve Yalova’da düzenlenen operasyonlarda çete lideri Haydar C. ile 2'si çocuk 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada çalıntı 10 araç, 10 sahte ruhsat, 3 taklit kontak anahtarı ele geçirildi.

Aramalar sürerken çete lideri Haydar C.'ye ait adresin duvarında “Ben hırhız” yazılı resim polisleri şaşkına çevirdi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.