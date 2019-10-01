Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Oto yıkamacıyla bina sakini arasında park yeri kavgası kanlı bitti

İstanbul Kartal’da bir oto yıkamacı ile bina sakini arasında park yeri sebebiyle çıkan kavgada bina sakini silahla vurularak yaralandı. Yaralı şahıs hastaneye kaldırılırken silahlı saldırgan motosiklet ile olay yerinden kaçtı. Ardından olay yerinde tarafların yakınları ile polis arasında gerginlik yaşandı.

11:51 -
Haberler Gündem

Olay, Kartal Çarşı Mahallesi Vatansever Caddesi’nde saat 10.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, oto yıkamacının, dükkanının karşısındaki binanın önüne aracını park etmesine Mustafa Y. isimli bina sakini tepki gösterdi.

Bunun üzerine oto yıkamacı ile Mustafa Y. arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından olay yerine motosikletli bir şahıs geldi. Oto yıkamacının yakını olduğu ve oto yıkamacı tarafından telefonla çağrıldığı iddia edilen şahıs, silahını Mustafa Y.'ye doğrultup ateş etti. Mustafa Y. kanlar içerisinde yerde kalırken silahlı saldırgan motosiklet ile olay yerinden kaçtı.

Olayın ardından tarafların yakınları ile polis arasında gerginlik yaşandı. Foto: İHA

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis olay yerinde çalışma yaparken tarafların yakınları ile polis arasında gerginlik yaşandı. Yaralı Mustafa Y. ambulans ile Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
İSTANBUL (İHA)

istanbul Marmara Üniversitesi motosiklet Polis Sağlık
Son güncelleme: 12:03 01.10.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more