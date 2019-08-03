Otobüs faciasında ölenlerin kimlikleri belli oldu

Olay dün Balıkesir’de meydana geldi. Kamil Koç firmasına ait Nihat Demir’in kullandığı otobüsün arka kısmında yangın çıktı. Alevler, kısa sürede, içinde 34 yolcusu ve 3 personeli bulunan aracı sardı. Tam bir can pazarı yaşanırken, yolcular kendilerini dışarı attı. İtfaiye, yangını söndürdü. Korkunç olayda 2’si çocuk, 5 kişi yaşamını yitirirken, 15 kişi de yaralandı. Yaralılar, hemen hastaneye kaldırıldı. Şoförün ve muavinin verdiği ifadede yangının kahve makinesinden çıktığı iddia edildi.

Yangında, Sivas Yıldızeli nüfusuna kayıtlı Fatma Kızılöz (81), Bursa Kestel nüfusuna kayıtlı Özlem Yılmaz (17), Çanakkale Gelibolu nüfusuna kayıtlı İlhan Adalı (71), Bursa Osmangazi nüfusuna kayıtlı Huzeyfe Yavuz (5) ve Trabzon Maçka nüfusuna kayıtlı Sibel Akkaya (56) hayatını kaybetti.

Yanan otobüsün şoförleri Nihat Demir (48) ve Hüseyin Hakkıoğlu’nun (41) gözaltındaki işlemleri sürüyor.

Öte yandan yaralanan vatandaşların da hastanelerdeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

AA