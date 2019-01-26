Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Otobüse arkadan çarpan minibüsün sürücüsü, sıkıştığı yerde kurtarılmayı bekledi

Bursa'da, özel halk otobüsüne arkadan çarpan minibüsün sürücüsü Fatih Menteşe (41), sıkıştığı yerde itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

00:42 -
Haberler Gündem
Otobüse arkadan çarpan minibüsün sürücüsü, sıkıştığı yerde kurtarılmayı bekledi

Olay, akşam saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Çekirge Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 16 M 00280 plakalı özel halk otobüsünün şoförü Nahit Babli, yan cepteki otobüs durağına girmeyerek cadde üzerinde durup yolcu indirdi. Bu sırada seyir halinde olan 25 AZ 070 plakalı minibüsün sürücüsü Fatih Menteşe, aniden duran otobüse arkadan çarptı.

resimid_72971521_7297152

Çarpışmanın şiddetiyle minibüsün ön kısmında büyük hasar oluşurken, sürücü Menteşe ise araçta sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu Menteşe’yi sıkıştığı yerden çıkardı.

resimid_72972531_7297253

Vücudunun birçok bölgesinde kırık olan Menteşe, sağlık ekipleri tarafından Bursa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Çevredekiler, otobüs şoförünün, cepteki durağa girmediğini ve cadde üzerine durarak yolcu indirdiğini ve kazanın bu sebepten dolayı meydana geldiğini ileri sürdü. Otobüs şoförü Nahit Babli ise ”Şahitlerim var, ben seyir halindeyken arkadan gelip vurdu. Yolcu indirip ya da bindirmedim. Yolculara sorun” diye konuştu.

resimid_72972521_7297252

Babli, polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

resimid_72971491_7297149

Kazanın ardından hurdaya dönen minibüs ise çevredekilerin desteğiyle yoldan çekilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more