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Otobüste gizlice kadının göğüslerinin fotoğrafını çeken kişinin cezası belli oldu

Şişli’de toplu taşıma aracında bir kadının fotoğrafını çeken Suriyeli sanık M.O., ‘Özel hayatın gizliliğini ihlal etmek’ suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

13:49 -
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Otobüste gizlice kadının göğüslerinin fotoğrafını çeken kişinin cezası belli oldu

Fotoğrafının çekildiğini uyanınca öğrendi

Şişli'de toplu taşıma aracına binen ve bir süre sonra uyumaya başlayan kadın, otobüsteki tartışma sesleri üzerine uyanarak, bir yolcunun sanık M.O.'nun elinden telefonu almaya çalıştığını ve sanığın kendisinin fotoğrafını çektiğini öğrendi. Otobüse gelen güvenlik güçleri tarafından yapılan incelemede Suriyeli M.O.'nun telefonunda genç kadının göğüs kısmının fotoğrafları bulundu.

6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı

Olayın ardından yapılan işlemlerin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilen sanık hakkında savcılık, ‘Özel hayatın gizliliğini ihlal etmek' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı. Sanık M.O. ifadesinde, fotoğrafların yanlışlıkla çekildiğini söyleyerek, suçlamaları reddetti.

Ceza ertelenmedi

İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamada sanık M.O., ‘Özel hayatın gizliliği ihlal etmek' suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı ve dava süresince pişmanlık yaşamadığı gerekçesiyle cezası ertelenmedi.

İHA

Son güncelleme: android-time 13:51 24.07.2019
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