Otobüste yer verilmediği için düşüp yaralanan yaşlı adamın hukuk mücadelesi

Bindikleri otobüste kimsenin yer vermediği 87 yaşındaki Hıdır ve Birsel Ulutaş çifti, şoförün ani freni sonucunda otobüsün koridoruna düşerek yaralandılar. Olayı yargıya taşıyan yaşlı karı-kocayı mahkeme "Ayakta yolculuk yaparken yeterli tutunma tedbiri almadıkları gerekçesiyle eşdeğer kusurlu" buldu. Karara rağmen pes etmeyen Hıdır Ulutaş, İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğüne ve otobüs şoförü Erdoğan F.’ye maddi, manevi toplam 17 bin TL’lik tazminat davası açtı. Sözcü'ye konuşan Hıdır Ulutaş’ın kızı Tuğba Ulutaş, "Yaşlı insanlara sesleniyoruz, otobüste oturacak yer olmazsa şoförün hareket etmesine müsaade etmeyin! Çünkü mahkeme yarı kusuru da size verecek. Hem canınızdan olacak hem de yarı kusurlu sayılacaksınız" dedi. Yaşlı çifte yer vermeyen diğer yolcuların durumu ise şimdilik muamma...

87 yaşındami Hıdır, Birsen Ulutaş çifti, 17 Haziran 2016 tarihinde hastaneye gitmek için İncirli otobüs durağından, Erdoğan F. yönetimindeki İETT’nin Bakırköy-Başakşehir hattı otobüsüne bindi.

Otobüse bindikten hemen sonra, iddiaya göre otobüs şoförü Erdoğan F. kırmızı ışıkta durmak için ani bir fren yaptı. Kimsenin yer vermediği Ulutaş çifti ani frenin etkisiyle dengelerini kaybederek otobüsün koridor kısmına düşüp yaralandılar. Otobüs şoförü Erdoğan F. yaralanan yaşlı karı kocayı en yakın hastaneye götürdü ve yoluna devam etti.

Birsen Ulutaş'ın kolunda ve kaburgasında ezikler oluşurken, Hıdır Ulutaş ise kalça kemiğinde kırık tespit edilmesi üzerine acil olarak ameliyata alındı. Yaşlı adamın kalça kemiğine platin takıldı. Yaklaşık 10 gün hastanede tedavi gören Hıdır Ulutaş'ın çilesi hastaneden çıktıktan sonra başladı.

DAVANIN SONUCUNU GÖREMEDEN HAYATINI KAYBETTİ!

Yaşadıkları kazayla birlikte bakıma muhtaç duruma düşen yaşlı karı-koca, yaşadıklarının şokunu atlattıktan sonra otobüs şoförü Erdoğan F.'den şikayetçi oldu. Bakırköy 36. Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlayan hukuk mücadelesi yaklaşık 2 yıl sürdü. Davanın sonuçlanmadan ise Birsen Ulutaş vefat etti. Hıdır Ulutaş eşini kaybetmenin üzüntüsünün yanı sıra mahkemenin verdiği kararla birlikte bir kez daha yıkıldı.

AYAKTA YOLCULUK YAPARKEN TEDBİR ALMADI EŞDEĞER KUSURLU

Mahkeme, sanık şoför Erdoğan F. ile Ulutaş çiftini eşdeğer kusurlu buldu. Şoförün ehliyetine 6 ay süre ile el konulurken 5 ay da hapis cezası verildi. Ancak bu ceza 5 yıl denetim sürecine tabi tutuldu. Hükmün açıklanması da geri bırakılınca otobüs şoförü cezaevine girmekten kurtuldu. Mahkeme; Hıdır, Birsen Ulutaş için ise “Dolu olan otobüste ayakta yolculuk yaparken gerekli ve yeterli tutunma tedbiri almaları gerektiği halde bahsedilen hususlara rivayet etmemiş oldukları için eşdeğer kusurludurlar” dedi.

HUKUK MÜCADELESİNDEN VAZGEÇMEDİ…

Çıkan karara şaşıran Hıdır Ulutaş ve kızları bu kez de avukatı Halil Demir aracılığıyla Bakırköy Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu. Hıdır Ulutaş 10 bini maddi , 7 bini manevi olmak üzere toplam 17 bin TL tazminat istemiyle, İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğüne ve otobüs şoförü Erdoğan F.’ye tazminat davası açtı.

Avukat Halil Demir, mahkemeye sunduğu dilekçesinde, “Müvekkilim Hıdır Ulutaş kaza sonrasında sağlığına kavuşmak için hastane masrafları yapmış ve bu maddi zarara uğramıştır. Ayrıca yaşanan kazadan dolayı kızları Vuslat Ertuğrul ve Tuğba Ulutaş, babalarının ameliyatından yaşı gereğince endişe ve korku dolu günler geçirmişlerdir. Anne ve babalarının yanında kalarak onlara bakmaya devam eden kızları olaydan somut olarak etkilendiğini gözler önüne sermektedir.” ifadelerine yer verdi.

“HEM CANINIZDAN OLACAK HEM DE YARI KUSURLU SAYILACAKSINIZ''

SÖZCÜ'ye konuşan Hıdır Ulutaş'ın kızı Tuğba Ulutaş “Babamız ve rahmetli annemiz otobüse bindiğinde, yer veren kimse olmamış. Yoksa yaşlı insanlar oturmaz mıydı? Otobüs hızlı hareket edip hemen frene basınca ikisi de üst üste düşmüşler. Babamız otobüste yaşadığı üzücü olayın sonrasında geçirdiği ameliyatlar neticesinde kalçasına platin takıldı. Annemiz son zamanlarında tüm gün babamızın bakımıyla ilgilenmek zorunda kaldı. Onun vefatı sonrası ablam ile birlikte tüm gün babamızla ilgileniyoruz. Yaşlı insanlara sesleniyoruz, otobüste oturacak yer olmazsa şoförün hareket etmesine müsaade etmeyin. Çünkü mahkeme yarı kusuru da size verecek. Hem canınızdan olacak hem de yarı kusurlu sayılacaksınız” dedi.

YARGILAMASI DEVAM EDEN ŞOFÖR YOLCU TAŞIMAYA DEVAM ETTİ!

Ulutaş ailesinin avukatı Halil Demir ise Adli Tıp Kurumu tarafından otobüs şoförü ve mağdurların yarı kusurlu sayıldığını belirterek “İETT ve şoför kusuru oranında tazminat ödemek zorunda kalacak. Oysa öncelikle şoförün, yolcuları emniyetli şekilde olduklarını kontrol ettikten sonra hareket etmesi gerekmektedir. İETT tarafından, otobüs şoförlerine yeterli eğitim verilmemekte, bilgi tazelenmesi yapılmamakta ve kontrolleri yeterince sağlanmamaktadır. Bizim şikâyetimiz sonrasında ilgili şoförün 6 ay süre ile ehliyetine el konuldu ancak yargılamanın devam ettiği 2 yıl boyunca bu şoför yolcu taşımaya devam etti.” diye konuştu.

“HAYVAN TAŞIMACILIĞI YAPAN ARAÇLARIN DAHİ YÜK TAŞIMA ESASLARI BELLİ”

Otobüs kullananlara uyarıda bulunan Avukat Demir “Bu gün hayvan taşımacılığı yapan araçların dahi yük taşıma esasları hukuken belirlidir. Toplu taşıma kullanan vatandaşlar öncelikle kendi güvenliklerini sağlamalı daha sonra, şoförlerin hatalarını derhal şikâyet etmelidirler. Trafik Polisine cep telefonundan fotoğraf veya video ile de ihbar yapılabilme imkanı bulunmaktadır. Vatandaş duyarlılığını belli etmezse, cezasını olayımızdaki gibi canı ile ödemek zorunda kalıyor.” dedi.