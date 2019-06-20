Güpegündüz otobüsün önünü kesip bir kadını darp ederek kaçırdılar!

Kan donduran olay Aksaray’daki bir turistik tesiste meydana geldi. Ankara-Mersin istikametinde hareket eden bir yolcu otobüsü dinlenme tesisinde verdiği molanın ardından hareket etti. O anda 06 BFJ 470 plakalı bir otomobil, otobüsün önünü kesti. Araçtan inen saldırganlar otobüsün içerisine girerek Kadriye Çavuş isimli kadını darp ederek otobüsten indirdi. Kadını yerlerde de sürükleyen şahıslar daha sonra geldikleri araca kadını bindirerek kaçırdı. Araçta bulunan diğer yolcular, kadının akrabaları olduğu sanılan saldırganları polise şikayet etti.

BAKAN SOYLU’DAN AÇIKLAMA

Güpegündüz yaşanan bu dehşetle ilgili İşçileri Bakanı Süleyman Soylu’dan açıklama geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Soylu, “Trafik ve asayiş birimlerimiz tarafından araca el konulmuş, şahıslar yakalanmıştır. Kadriye Çavuş, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkilileri ve emniyet güçlerimizin korumasındadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerini kullandı.