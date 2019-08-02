15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda bayram yoğunluğu

Edremit-Balıkesir Karayolu’nun 22. kesiminde 34 yolcu taşıyan bir yolcu otobüsünde çıkan yangında 2’si çocuk 5 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı. Şoförün yangına rağmen yola devam ettiği de öne sürülüyor.

Ellerinde valizlerle otogara gelenler, firmaların yazıhaneleri önüne gelerek bilet arayışına girenler otogarda yoğunluk oluşturdu. Dün başlayan yoğunluk bugün de devam etti. Biletlerin büyük çoğunluğunun tükendiği firmaların da ek seferler koyacağı öğrenildi. Bir otobüs firması yetkilisi “Devlet resmi olarak bayram tatili süresini açıklamadı ama çok yoğunluk var.Talebi karşılayamıyoruz. Bu talebi beklemiyorduk” dedi.