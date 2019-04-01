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Otomobil alev aldı, sürücü anne çocuklarını son anda kurtardı

Samsun'da, seyir halindeyken yanmaya başlayan otomobilin sürücüsü Ö.G. (35), çocuklarını araçtan indirip uzaklaştırdıktan sonra itfaiyeye haber verdi. Alev alan otomobil, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

20:15 -
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Otomobil alev aldı, sürücü anne çocuklarını son anda kurtardı

Olay, saat 18:00 sıralarında İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi’nde meydana geldi. Ö.G. yönetimindeki 55 TC 406 plakalı otomobil, Muhittin Özkefeli Caddesi üzerinde seyir halindeyken bilinmeyen nedenle alev aldı.

FOTO:İHA

Motor bloğundan yükselen dumanı fark eden sürücü, otomobili sağa çekerek iki çocuğunu araçtan indirdi.

FOTO:İHA

Sürücü kadın, çocuklarını olay yerinden uzaklaştırdıktan sonra itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede müdahale ederek yangının büyümeden söndürdü. Otomobilde hasar meydana geldi.

DHA

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